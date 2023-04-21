В CAFA рассматривают 4 российские бригады арбитров для работы на турнире

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вчера, 15:41

Четыре российские судейские бригады рассматриваются для работы на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

CAFA рассматривают приглашение российских бригад арбитров обслуживать матчи Кубка Центральной Азии. Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады — Карасёва, Безбородова, Левникова и Иванова — все имеют лицензию ФИФА . Для CAFA важно, чтобы уровень судейства был на высоком уровне, а арбитры имели международный опыт. Также выбор будет зависеть от оценок судей и количества их ошибок по итогам сезона в РПЛ .

Первый чемпионат CAFA должен пройти в период с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Ранее от участия в соревновании отказалась сборная России.