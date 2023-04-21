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В CAFA рассматривают 4 российские бригады арбитров для работы на турнире

вчера, 15:41

Четыре российские судейские бригады рассматриваются для работы на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

CAFA рассматривают приглашение российских бригад арбитров обслуживать матчи Кубка Центральной Азии. Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады — Карасёва, Безбородова, Левникова и Иванова — все имеют лицензию ФИФА. Для CAFA важно, чтобы уровень судейства был на высоком уровне, а арбитры имели международный опыт. Также выбор будет зависеть от оценок судей и количества их ошибок по итогам сезона в РПЛ.

Первый чемпионат CAFA должен пройти в период с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Ранее от участия в соревновании отказалась сборная России.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:11
...а Сборнаяя некрасиво слилась.
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:52
Пора.... Пора поделиться опытом славного судейства. Это вам не в вувузелу дуть)
qdkbhvenkm2d
qdkbhvenkm2d
вчера в 16:19
А почему бы собственно и нет?!
Кроме того, что нашим арбитрам с бригадами нужна международная практика, так ещё и азиатские страны получат судей намного выше квалифицированных, что сейчас у них есть.
Думаю это будет взаимовыгодное сотрудничество.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:42
Карасев вообще не в конкуренции.
Гость
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