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В РФС работают над получением судьями назначений на международные матчи

вчера, 13:49

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о том, что проводится работа по получению российскими арбитрами назначений на международные матчи.

Есть ли другие варианты у российских арбитров поработать за рубежом, помимо турнира CAFA? Мы об этом сообщим, когда будут достигнуты договорённости. Потому что ситуация сложная, всё время отменяются договорённости, когда юридически всё будет закреплено, тогда мы об этом вас уведомим.

У нас есть разного рода проекты, но, к сожалению, сейчас время такое, что, сообщив заранее, можно ухудшить вероятность их реализации. Да, мы работаем над тем, чтобы российские судьи могли получить какие-то назначения на международные матчи. Мы этим занимаемся. Но сейчас загрузка в нашем чемпионате не позволяет нам это делать, у нас сейчас матчей очень много, не так много возможностей судей куда-то направлять.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:31
Когда ...РОСКОМНАДЗОР... закончится, тогда и разговор будет. А до этого момента могут хоть лопнуть, ничего не изменится
youtomee
youtomee ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:28
ну не ЛЧ же судить, конечно это максимум
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:09
Месители пустоты.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:31
Не стоит унижаться, принимая от них подачки, нужно добиваться о снятии всех санкций на РФС
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Да жалко, что у наших судей такая большая загрузка, "на износ пашут ", "света белого не видят" - а то они показали "класс" на международной арене!)
А вообще самокритичность РФС впечатляет : "не так много возможностей судей куда -то направлять"...
Спросили бы у болельщиков куда посылать наших судей, они указали бы точное "направление"...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:26
Зарубеж это Казахстан и Киргизия наверное !
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