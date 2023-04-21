В РФС работают над получением судьями назначений на международные матчи

Руководитель судейского комитета РФС сообщил о том, что проводится работа по получению российскими арбитрами назначений на международные матчи.

Есть ли другие варианты у российских арбитров поработать за рубежом, помимо турнира CAFA? Мы об этом сообщим, когда будут достигнуты договорённости. Потому что ситуация сложная, всё время отменяются договорённости, когда юридически всё будет закреплено, тогда мы об этом вас уведомим.

У нас есть разного рода проекты, но, к сожалению, сейчас время такое, что, сообщив заранее, можно ухудшить вероятность их реализации. Да, мы работаем над тем, чтобы российские судьи могли получить какие-то назначения на международные матчи. Мы этим занимаемся. Но сейчас загрузка в нашем чемпионате не позволяет нам это делать, у нас сейчас матчей очень много, не так много возможностей судей куда-то направлять.