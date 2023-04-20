Первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом» засчитан ошибочно

На заседании ЭСК при президенте РФС было решено, что судья ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции.