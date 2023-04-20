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Первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом» засчитан ошибочно

20 апреля 2023, 15:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

На заседании ЭСК при президенте РФС было решено, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции.

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Все комментарии
mlcfwok
mlcfwok ответ Сп62 (раскрыть)
20 апреля в 21:26
Рекомендую перечитать правила :)
Сп62
Сп62 ответ mlcfwok (раскрыть)
20 апреля в 20:54
Когда Баринов ударил Марину по ноге, мяч находился ещё в игре, а это пенальти. Все остальные доводы в пользу бедных.
mlcfwok
mlcfwok ответ makkie (раскрыть)
20 апреля в 19:44, ред.
фантазии, я уже объяснил ниже, что ЭСК ошибается по поводу гола (потому что клоуны, сами правил не знают), по поводу пенальти на Марине - он после проброса, мячом не мог завладеть никаким образом - поэтому это не пенальти.

Ошибочным было не засчитать гол с пенальти в ворота Оренбурга, так как забег в штрафную не повлиял на реализацию пенальти (вратать не отбил, добивания не было) - это бред такое отменять. По такой же логике вратарь может всегда с ленточки сходить и после гола надо перебивать, потому что не по правилам.

И какие результативные две ошибки, счетовод, если Локо по итогу не реализовало пенку?
Напрасный труд
Напрасный труд
20 апреля в 19:24
Из цикла "Тухлые признания".И что из этого следует для команд???
makkie
makkie
20 апреля в 19:16
Там еще ошибочным пенальти в ворота Оренбурга признали.
Итого 2 результативные ошибки в пользу Локо.
А еще Баринов фолил в своей штрафной на Марине, но там почему-то пенальти не заметили.

В общем, весной Локо тянут повыше)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Giovanny (раскрыть)
20 апреля в 18:51
Пенку за пенкой дарят Валерке и еще постоянно помогают газпрому.
Они московские?
mlcfwok
mlcfwok
20 апреля в 18:12, ред.
Клоуны как раз таки в ЭСК сидят
Это был бы оффсайд, если бы передача изначальная шла в направлении Камано, когда очевиден замысел в том, что пас идет в "офсайд"
В данном эпизоде передачи на него не было вообще, мяч шел совершенно в другую сторону и такой подкат и срезка расценивается как если бы защитник просто отдал случайно пас назад оффсайдному Камано, так что судья все сделал правильно
pf4dy5fw7g4w
pf4dy5fw7g4w
20 апреля в 17:57
Надо как-то эти ошибки устранять вовремя!!!
KTS16
KTS16
20 апреля в 17:50
Ваще ни о чем. Что за клоунада. Ошибочно. И ЧТО???
Gahi
Gahi
20 апреля в 17:42
Каждый раз одно и тоже комиссия подтверждает и указывает на ошибки арбитров матча, а воз поныне там. Такое ощущение что выводы данной комиссии никто не воспринимает в судейском корпусе всерьёз. Потому что помимо арбитра Казарцева в поле есть ассистенты и арбитры ВАР которые также несут вместе с ним ответственность за данные ошибки, потому что они не хотели этого видеть 👀. Но а самое главное и интересное это статистика матча где в протоколе и во всех отчетах остаётся там что Глушенков является автором забитого мяча, а Камано его ассистентом. И таких фактов можно набрать в каждом туре чемпионата РПЛ где изменить индивидуальную статистику будет невозможно.
112910415
112910415
20 апреля в 17:20
итак, беда Оренбурга началась с ошибки судей ...
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 17:03, ред.
И? какие санкции к арбитру последуют после этого решения? Молчок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 16:35
В судействе без ошибок не бывает, понять простить!
Giovanny
Giovanny
20 апреля в 16:13
Ошибаются исключительно в пользу московских команд.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 15:47
Лишнее доказательство бесполезности VAR и ЭСК.
lotsman
lotsman
20 апреля в 15:35
А во время игры судья куда смотрел? Соринку в глазу искал?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 апреля в 15:33, ред.
Не то и не там. Цирк показужный. Ягненок и кукла.
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 15:29
Отменят! Накажут! Пожурят! Остальным погрозят пальцем!
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