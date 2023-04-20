Первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом» засчитан ошибочно

На заседании ЭСК при президенте РФС было решено, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).
Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции.
Это был бы оффсайд, если бы передача изначальная шла в направлении Камано, когда очевиден замысел в том, что пас идет в "офсайд"
В данном эпизоде передачи на него не было вообще, мяч шел совершенно в другую сторону и такой подкат и срезка расценивается как если бы защитник просто отдал случайно пас назад оффсайдному Камано, так что судья все сделал правильно
Это был бы оффсайд, если бы передача изначальная шла в направлении Камано, когда очевиден замысел в том, что пас идет в "офсайд"
В данном эпизоде передачи на него не было вообще, мяч шел совершенно в другую сторону и такой подкат и срезка расценивается как если бы защитник просто отдал случайно пас назад оффсайдному Камано, так что судья все сделал правильно
Ошибочным было не засчитать гол с пенальти в ворота Оренбурга, так как забег в штрафную не повлиял на реализацию пенальти (вратать не отбил, добивания не было) - это бред такое отменять. По такой же логике вратарь может всегда с ленточки сходить и после гола надо перебивать, потому что не по правилам.
И какие результативные две ошибки, счетовод, если Локо по итогу не реализовало пенку?
Ошибочным было не засчитать гол с пенальти в ворота Оренбурга, так как забег в штрафную не повлиял на реализацию пенальти (вратать не отбил, добивания не было) - это бред такое отменять. По такой же логике вратарь может всегда с ленточки сходить и после гола надо перебивать, потому что не по правилам.
И какие результативные две ошибки, счетовод, если Локо по итогу не реализовало пенку?