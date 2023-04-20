«Футбол можно прекращать». Баллак раскритиковал судейство в матче «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Михаэль Баллак остался недоволен судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1). На 35-й минуте в ворота мюнхенцев был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайотчанкулю Упамекано.
Если это пенальти, футбол можно прекращать.
На мой взгляд, МС- просто сильнее на сегодняшний день, поэтому и победил. Кроме того, в самой команде не всё гладко, и об этом давно пишут, и началось это еще при прежнем тренере, а если так-ничего хорошего от этого не будет. Тухель- грамотный, замечательный специалист! Но ему, как и любому другому тренеру нужно время. Я уверен, когда всё утрясётся и успокоится- будет, и результат. Понятно, болельщики, всегда требуют мгновенных больших побед. Но в этом случае имеется немецкая поговорка: "Man muss Geduld haben"!
p.s. Сейчас, возможны некоторые изменения в клубе, но главное- не мешать Тухелю работать.
На мой взгляд, МС- просто сильнее на сегодняшний день, поэтому и победил. Кроме того, в самой команде не всё гладко, и об этом давно пишут, и началось это еще при прежнем тренере, а если так-ничего хорошего от этого не будет. Тухель- грамотный, замечательный специалист! Но ему, как и любому другому тренеру нужно время. Я уверен, когда всё утрясётся и успокоится- будет, и результат. Понятно, болельщики, всегда требуют мгновенных больших побед. Но в этом случае имеется немецкая поговорка: "Man muss Geduld haben"!
p.s. Сейчас, возможны некоторые изменения в клубе, но главное- не мешать Тухелю работать.