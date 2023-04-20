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«Футбол можно прекращать». Баллак раскритиковал судейство в матче «Баварии»

20 апреля 2023, 10:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший футболист «Баварии» Михаэль Баллак остался недоволен судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1). На 35-й минуте в ворота мюнхенцев был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайотчанкулю Упамекано.

Если это пенальти, футбол можно прекращать.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 23:32
Полностью согласен с Баллаком.

При определении нарушения всегда важно учитывать контекст. Да, мяч попал в руку Упомекано, но едва задев локоть, он только ухудшил траектория мяча для вратаря, полетев в самый угол.
Поэтому Тюрпен болван, так как руководствовался буквой правил, даже не обратив внимание, насколько попадание мяча в руку повлияло на развитие эпизода.
Оно не ухудшило, а улучшило ситуацию для соперника, и наоборот для своего вратаря.
balalay
balalay
20 апреля в 23:13
если бы у Баварии было миллион шансов пройти МС - и только вот прямо судья ПОМЕШАЛ - я бы согласился с товарищем Баллаком сразу
но, к сожалению, Бавария в первом матче слила 3:0 и выигрывать должна была минимум 4:0, чего не наблюдалось по игре, Гвардиола на голову выше Баварии, он заранее понял что будет навал с целью забить быстрый гол и давить, чего Бавария и делала первые полчаса, МС выстоял и заставил Баварию выдохнутся, она не могла потом целый час сделать НИЧЕГО, ВООБЩЕ НИЧЕГО... судья мешал забить 4 гола?
Capral
Capral
20 апреля в 21:29
Как сообщает пресс-служба Баварии, летом готовится большая чистка. В заявлении говорится: "Личностей в команде много, но нет команды".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 20:25
Был пенальти...не был...
Какая разница на сколько МС сильней Баварии...на 4 гола...или на 5....

Никто не любит проигрывать....просто одни проигрывая решают что то изменить...другие поют про судейство и прочие косвенные причины....
mlcfwok
mlcfwok ответ Dudikoff (раскрыть)
20 апреля в 18:18
Можно вспомнить каждую победу в ЛЧ Реала и не сетовать им на судей
В конкретном эпизоде Баллак - клоун. Пенальти 10000000% процентов было в ворота Баварии и 1000000% не было в ворота МС, так как попадение с сантиметра в руку в естественном положении пенкой не наказывается
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 17:41, ред.
Да чистейшая рука была.
Режиссеры молодцы показали нужный ракурс - защитник с почти прижатой рукой смотрит на летящий мяч и, может инстинктивно, увеличивает угол просвета между телом и плечом и таким образом перекрывает площадь ворот (естественно, последние на определённом расстоянии от игрока) Мяч касается плеча. Какие вопросы? Играть надо, привыкли на судей давить, что тренер бегал по бровке с траекторией броуновского движения, что команда - наряду с великолепной игрой, показывали откровенно непонятную...
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 16:25
У него маразм или что? Упамекано держал руки за спиной, а потом зачем-то потянул руку по направлению к мячу и мяч в нее попал... Если это не пенальти, тогда что?
Dudikoff
Dudikoff
20 апреля в 13:18
Блин, Баллак) Что уж говорить о судействе в твои времена. Вспомни Барселона - Челси. Сейчас в большинстве случаев за такое ставят пенки, но Баллак решил прекратить футбол именно тогда, когда это коснулось Баварии))
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 12:46
В итоге этот пенальти не решил ничего.
Grizly88
Grizly88
20 апреля в 12:40
Бавария уже не топ команда и бундеслигу они не выйграют
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
20 апреля в 12:33
Если откровенно, то увольнение Нагельсманна назревало. Его можно было уволить уже после поражения от Вильяреала. Что касается О.Кана, то при его непосредственном руководстве, клуб, за несколько лет выиграл- ЛЧ, СК и КЧМ!!!
На мой взгляд, МС- просто сильнее на сегодняшний день, поэтому и победил. Кроме того, в самой команде не всё гладко, и об этом давно пишут, и началось это еще при прежнем тренере, а если так-ничего хорошего от этого не будет. Тухель- грамотный, замечательный специалист! Но ему, как и любому другому тренеру нужно время. Я уверен, когда всё утрясётся и успокоится- будет, и результат. Понятно, болельщики, всегда требуют мгновенных больших побед. Но в этом случае имеется немецкая поговорка: "Man muss Geduld haben"!
p.s. Сейчас, возможны некоторые изменения в клубе, но главное- не мешать Тухелю работать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 12:27
Бавария не прошла поделу, тут судья не при чём!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
20 апреля в 12:19
Кан всегда был бездушным роботом, мне кажется у него аутизм. Нагельсмана считаю правильно уволили, другое дело как это было сделано подло. Ну конечно, для всех уже очевидно, что проблемы кроются в руководстве клуба и не только в одном Кане, а ещё и Салихомиджиче…
sir_Alex
sir_Alex
20 апреля в 12:07
Это давно уже не футбол.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
20 апреля в 12:04
Болельщики Баварии высказали своё недоверие к руководству клуба О.Кану и Салихамиджичу, в связи с увольнением Нагельсманна и приглашением Тухеля...
О.Кана- они обвиняют в равнодушии.
ОПС
ОПС
20 апреля в 11:59
А может все решить проще - пусть Баллак прекращает смотреть футбол и не портит себе нервы. Вот и все.
salleeh
salleeh
20 апреля в 11:34
Похоже Баллак не следит за игрой Баварии или решил поддержать двоих «сослуживцев» из правления клуба…
Напрасный труд
Напрасный труд
20 апреля в 11:26, ред.
Проснулась 3,14zда ,когда ночь прошла! Футбол надо было закрывать тогда,когда американцы осуществили вмешательство во внутренние дела ФИФА-УЕФА,а уж после введения поганого ВАРева,потребовавшего безумной детализации и стандартизации правил-подавно.Как говорят наши небратья с Окраины мира-"Бачили очи,чого куповалы".
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 11:24
Просто нужно было выигрывать, вот тогда все вопросы бы и отпали .
shlomo
shlomo
20 апреля в 11:21
Плохому танцору всегда что то мешает...
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 11:17
Попадание в руку бывает и случайным ,и намеренным ,и решает это судья - все правильно.
DraKoshka
DraKoshka
20 апреля в 11:11
В таком случае, футбол стоило бы прекращать во время проведения чемпионата мира)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
20 апреля в 11:07
Бавария вылетела, сразу вылезли расфуфыренные Баллаки с критикой судейства, ожидаемо...
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 10:58
Нет Михазль, надо не футбол прекращать , а налаживать игру в "Баварии".
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