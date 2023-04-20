«Футбол можно прекращать». Баллак раскритиковал судейство в матче «Баварии»

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20 апреля 2023, 10:55

Бывший футболист «Баварии» остался недоволен судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1). На 35-й минуте в ворота мюнхенцев был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику .