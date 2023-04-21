В РФС сообщили, когда судья Иванов сможет вернуться к матчам РПЛ

Глава департамента судейства РФС рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения арбитра к работе на матчах РПЛ .

Напомним, ранее стало известно, что судья пропустит как минимум два тура чемпионата России в связи с двумя ошибками, допущенными во встрече между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой. Когда ждать его возвращения? Всё зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Всё зависит от рейтинга. У нас есть определённая система. Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определённое количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей.