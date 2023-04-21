В РФС сообщили, когда судья Иванов сможет вернуться к матчам РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения арбитра Сергея Иванова к работе на матчах РПЛ.
Напомним, ранее стало известно, что судья пропустит как минимум два тура чемпионата России в связи с двумя ошибками, допущенными во встрече между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).
После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой. Когда ждать его возвращения? Всё зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Всё зависит от рейтинга. У нас есть определённая система. Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определённое количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей.
Интересно, откуда этот бред?
"На основании работы судьи в том или ином качестве(главный, ассистент, ВАРассистент) и при его возможных ошибках. После просмотра комиссией ДСИ записи игры.. принимается решение о сроках дисквалификации в РПЛ. Обычно наказанные арбитры поддерживают форму судейством во 2 дивизионе, без денежного поощрения, по желанию".
Примерно так было еще пару лет назад. Вполне логично, разве что не публиковались сроки дискв.. в прессе). Тайна)
А сейчас.. зависит от того, кто следующий накосячит.. БРЕД.
Интересно, откуда этот бред?
"На основании работы судьи в том или ином качестве(главный, ассистент, ВАРассистент) и при его возможных ошибках. После просмотра комиссией ДСИ записи игры.. принимается решение о сроках дисквалификации в РПЛ. Обычно наказанные арбитры поддерживают форму судейством во 2 дивизионе, без денежного поощрения, по желанию".
Примерно так было еще пару лет назад. Вполне логично, разве что не публиковались сроки дискв.. в прессе). Тайна)
А сейчас.. зависит от того, кто следующий накосячит.. БРЕД.