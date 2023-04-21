Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В РФС сообщили, когда судья Иванов сможет вернуться к матчам РПЛ

вчера, 13:57

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения арбитра Сергея Иванова к работе на матчах РПЛ.

Напомним, ранее стало известно, что судья пропустит как минимум два тура чемпионата России в связи с двумя ошибками, допущенными во встрече между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой. Когда ждать его возвращения? Всё зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Всё зависит от рейтинга. У нас есть определённая система. Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определённое количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В департаменте судейства ответили на критику после встречи со «Спартаком»
Сегодня, 14:26
Арбитр и судьи VAR матча «Оренбург» — «Локо» будут ограничены в назначениях
Вчера, 15:55
СлухиВ CAFA рассматривают 4 российские бригады арбитров для работы на турнире
Вчера, 15:41
В РФС работают над получением судьями назначений на международные матчи
Вчера, 13:49
Первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом» засчитан ошибочно
20 апреля
«Футбол можно прекращать». Баллак раскритиковал судейство в матче «Баварии»
20 апреля
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:16
"... ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей"(с)
Интересно, откуда этот бред?
"На основании работы судьи в том или ином качестве(главный, ассистент, ВАРассистент) и при его возможных ошибках. После просмотра комиссией ДСИ записи игры.. принимается решение о сроках дисквалификации в РПЛ. Обычно наказанные арбитры поддерживают форму судейством во 2 дивизионе, без денежного поощрения, по желанию".
Примерно так было еще пару лет назад. Вполне логично, разве что не публиковались сроки дискв.. в прессе). Тайна)
А сейчас.. зависит от того, кто следующий накосячит.. БРЕД.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:12
Сирога,мы будем по тебе тосковать.
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:17
Когда спартак нужно будет вытаскивать с десятого места.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06
Судя по этой системе не долго Серёге ждать осталось...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 