Тухель раскритиковал судью после матча с «Манчестер Сити»

Наставник «Баварии» Томас Тухель после вылета из Лиги чемпионов подверг критике главного арбитра ответного матча против «Манчестер Сити» Клемана Тюрпена.
Игра завершилась со счетом 1:1. В первом матче «Сити» победил 3:0.
Сегодня не на уровне были две вещи: газон и судья. Я бы поставил ему самый низкий балл начиная с его первого решения. Я вообще не видел фол в том эпизоде, где он назначил пенальти в наши ворота.
Сам Тухель в концовке был удален.
Но судья вчера был очень низкого качества. Как можно сразу вынимать красную не посмотрев на бокового. Там сразу видно было что возможно оффсайд. Как будто обрадовался тому что можно дать красную.
Но главная причина поражении баварии это первый провальный матч.
Но судья вчера был очень низкого качества. Как можно сразу вынимать красную не посмотрев на бокового. Там сразу видно было что возможно оффсайд. Как будто обрадовался тому что можно дать красную.
Но главная причина поражении баварии это первый провальный матч.