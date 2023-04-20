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Тухель раскритиковал судью после матча с «Манчестер Сити»

20 апреля 2023, 08:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Баварии» Томас Тухель после вылета из Лиги чемпионов подверг критике главного арбитра ответного матча против «Манчестер Сити» Клемана Тюрпена.

Игра завершилась со счетом 1:1. В первом матче «Сити» победил 3:0.

Сегодня не на уровне были две вещи: газон и судья. Я бы поставил ему самый низкий балл начиная с его первого решения. Я вообще не видел фол в том эпизоде, где он назначил пенальти в наши ворота.

Сам Тухель в концовке был удален.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 02:24
Настораживает Тухель, нервяки тут не уместны. Газон для всех один, судья на ход матча никак не повлиял, а вот разобранную Баварию, никто так и не собрал. Так бывает, когда одна команда в кризисе, а у другая на пике своей формы…
Agamaga........
Agamaga........
20 апреля в 19:01
На фоне Манчестер Сити и Гвардиолы они все получили самый низкий балл, включая и самого Тухеля.
112910415
112910415
20 апреля в 17:24
воздаяние продолжается ... и ещё не финал
DXTK
DXTK
20 апреля в 16:53
Могу сказать одно про Тухеля и Баварию...........А стоило вообще Нагельсманна увольнять?????
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
20 апреля в 16:30
У Нагельсманна не было провалов?! Да только за одно поражение от Вильярреала его могли уволить, и именно эта- одна из причин его увольнения!!! Поражения в Бундесе от Мёнхенгладбаха и Байера!!! Нездоровый микроклимат в команде. Всё это и послужило поводом для увольнения Нагельсманна. Возможно были и другие причины о которых нам неизвестно... Я даже не сомневаюсь, что и с Нагельсманном, Бавария вчера потерпела бы неудачу. МС- элементарно сильнее, вот вся причина.
Incredulous
Incredulous
20 апреля в 16:22
Хоть болел и за Баварию, но Ман Сити прошли дальше полностью заслуженно. Да, судья вчера чудил на поле, но это мало повлияло на исход поединка. Бавария сама слила эти два матча, особенно первый. А Тухелю не стоит искать виноватых, потому что это полностью его вина. При Нагельсмане таких провалов, и такой беззубой игры не было, но руководство Баварии почему-то увидело в Тухеле второго Юппа Хайнкеса и решило, что вполне успешный Нагельсман им уже не нужен, за что и были наказаны. От добра добра не ищут.
Dudikoff
Dudikoff
20 апреля в 15:55
Непонятно, почему ушастый истерит. Два совершенно одинаковых эпизода с руками - два нарушения, две пенки. Можно же достойно принять вылет.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
20 апреля в 15:26
    Capral
    Capral
    20 апреля в 15:06
    Любопытно, он ваще смотрел вчера футбол, или только слушал, как обычно...?
    Эх, Аргентина-78, ничему ты его не научила.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    20 апреля в 14:55
    Детский лепет взбалмошного тренера. Последние двадцать минут придирался к чему только мог. Проигрыш ЕГО команды застлал ему глаза. Не мужик, нет, не мужик.
    альсато
    альсато
    20 апреля в 14:40
    кого то мне напомнил тухель...от кого то я это постоянно слышу...про газон и судью)))))
    Elliada
    Elliada
    20 апреля в 13:53
    Тухель клоун. Газон виноват? Так это ваш газон. Играли на вашем стадионе. Арбитр пенальти поставил? Так не забил пенальти Холанн.
    Rupertt
    Rupertt
    20 апреля в 13:29
    Когда проиграли, все неправильно судили, все плохие.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    20 апреля в 13:17
    На счет руки в штрафной я уже запутался да судьи сами запутались. Судя по последним пенальти вчера правильно назначили.

    Но судья вчера был очень низкого качества. Как можно сразу вынимать красную не посмотрев на бокового. Там сразу видно было что возможно оффсайд. Как будто обрадовался тому что можно дать красную.

    Но главная причина поражении баварии это первый провальный матч.
    Alex12357
    Alex12357
    20 апреля в 12:10
    А что вы хотите ?Во Франции нет нормальных судей,все из колхоза,такие для УЕФА и ФИФА -ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    20 апреля в 11:08
    МС честно переиграл Баварию в двух матчах. Нечего на судью пенять.
    lotsman
    lotsman
    20 апреля в 11:05
    А может лучше поискать причину в самом себе, в своей работе, если не считаешь себя плохим танцором, у которого всегда пол виноват.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 апреля в 11:03
    Привет, Толя!
    В чем-то, можно согласиться с Тухелем. Судья, который без раздумий бежит показывать КК игроку Баварии, а потом тут же её отменяет- видимо не самой высокой квалификации. Да и пенальти- весьма спорный... Вообще же, немецкие СМИ кипят во гневе. Всё больше появляется претензий к Кану. Его обвиняют в неком равнодушии. Болельщики недовольны. Информации много, и по-видимому, чтото назревает...
    Василий 50
    Василий 50
    20 апреля в 10:45
    А может он и прав?
    Но эмоции нужно сдерживать.
    ДСА
    ДСА
    20 апреля в 10:19
    При таком счете нечего пинять на судей.
    амурец
    амурец
    20 апреля в 09:51
    может судья и отработал плохо, но Бавария играла безобразно
    ОПС
    ОПС
    20 апреля в 09:46
    Человек просто не отвечает за свои слова. Играть надо было на поле, а не метать молнии после игры в судью.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    20 апреля в 09:44, ред.
    "Я вообще не видел фол в том эпизоде, где он назначил пенальти в наши ворота."

    Видеть/ не видеть фол - задача судей и ВАР; задача Тухеля - видеть что не так с командой и принимать правильные кадровые решения. Справился бы Тухель со своими обязанностями, играли бы в 1/2.
    Да и вообще ..., есть смысл пинать судью только при равном противостоянии команд.
    МС, на сегодня, объективно сильней, поэтому Томаса сейчас должно беспокоить не судейство, а другие вещи.
    Шуnя771
    Шуnя771
    20 апреля в 09:36
    Судьей, за за редким случаем. всегда кто то недоволен. как правило проигравшая сторона.
    Были недочёты у француза, но давление немца просто переходило все рамки приличия.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
    20 апреля в 09:04
    А плохому танцору всегда что то мешает, то ветер, то судейство
    протон
    протон
    20 апреля в 09:01
    Нормально судья отработал. Да пенальти в первом тайме можно было не назначить, т.к. мяч еле коснулся руки и не изменил направление. Но ведь Холанд не забил. Это должно было воодушевить хозяев. Бавария сама виновата что не реализовали моменты. Да и первый матч провалили
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    20 апреля в 09:00
    ИГРОЧИШКА, w1345ds, ХавбекЪ больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 32. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
    v4kmyx6s7g2k
    v4kmyx6s7g2k
    20 апреля в 08:56
    Жалкие отмазки лепит бездарная тухлятина
    Гость
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