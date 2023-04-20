Тухель раскритиковал судью после матча с «Манчестер Сити»

Наставник «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов подверг критике главного арбитра ответного матча против «Манчестер Сити» .

Игра завершилась со счетом 1:1. В первом матче «Сити» победил 3:0.

Сегодня не на уровне были две вещи: газон и судья. Я бы поставил ему самый низкий балл начиная с его первого решения. Я вообще не видел фол в том эпизоде, где он назначил пенальти в наши ворота.