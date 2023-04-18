ЭСК: «Первый гол „Локо“ в матче с „Оренбургом“ нельзя было засчитывать»

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК РФС ) единогласно признала ошибочным решение арбитра засчитать первый гол «Локомотива» в ворота «Оренбурга» в матче 23-го тура РПЛ . Об этом сообщил член комиссии .

Москвичи победили в гостях со счётом 4:1.

На этом матче я был инспектором и ещё во время игры я четко осознал, что судейская бригада ошиблась. Потому что в связи с новыми изменениями в трактовке правил «вне игры» мы должны осознавать, что действия защитника, когда он пытался сыграть в мяч, были неконтролируемой игрой в мяч. Он тянулся к этому мячу, ему было неудобно играть в мяч и это считается так же, как если бы мяч рикошетом от защитника пошёл к нападающему. В момент первой передачи мяча игрок «Локомотива» находится за линией офсайда и у него было преимущество в этой ситуации. По новым трактовкам, этот гол не должен был быть засчитан. Здесь ошибка и главного арбитра, и помощника, и ВАР, который не пригласил арбитра к монитору. Таким был единогласный вердикт ЭСК.