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ЭСК: «Первый гол „Локо“ в матче с „Оренбургом“ нельзя было засчитывать»

вчера, 20:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева засчитать первый гол «Локомотива» в ворота «Оренбурга» в матче 23-го тура РПЛ. Об этом сообщил член комиссии Николай Левников.

Москвичи победили в гостях со счётом 4:1.

На этом матче я был инспектором и ещё во время игры я четко осознал, что судейская бригада ошиблась. Потому что в связи с новыми изменениями в трактовке правил «вне игры» мы должны осознавать, что действия защитника, когда он пытался сыграть в мяч, были неконтролируемой игрой в мяч. Он тянулся к этому мячу, ему было неудобно играть в мяч и это считается так же, как если бы мяч рикошетом от защитника пошёл к нападающему. В момент первой передачи мяча игрок «Локомотива» находится за линией офсайда и у него было преимущество в этой ситуации. По новым трактовкам, этот гол не должен был быть засчитан. Здесь ошибка и главного арбитра, и помощника, и ВАР, который не пригласил арбитра к монитору. Таким был единогласный вердикт ЭСК.

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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 22:52
Ошибки судей надо как то исправлять большим штрафом может?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:47
Вердикт был единогласным!

Что дальше?

Во что материализуются труды экспертно‑судейской комиссии?

Странно как то, сидят, разбирают, выносят "единогласные вердикты", а дальше что?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:08
Оказывается не все судьи в том числе и ВАР правил не знают.!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Ну было бы 3-1 а не 4-1 и что бы изменилось!?
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