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Ахметов допустил уход из «Краснодара». Игрок недоволен игровым временем

вчера, 11:30

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил возможности ухода из клуба.

Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно.

Хавбек стал футболистом южан в июне прошлого года, перейдя на правах свободного агента из ЦСКА. Действующий контракт 25-летнего игрока истекает 30 июня 2024 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 13:45
Талантливый лентяй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:12
В ЦСКА его заманили из Рубина. Уходил с большим скандалом воспитанник на которого надеялись. Он сделал свой выбор.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Главному тренеру виднее.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:01
В ЦСКА его раскусили, потому и отпустили.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:53
Да все почти недовольны чем то...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:40
Ахметов сказал, что будет разговаривать с руководством , а разговаривает с прессой.
Гость
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