Ахметов допустил уход из «Краснодара». Игрок недоволен игровым временем

Полузащитник «Краснодара» не исключил возможности ухода из клуба.

Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно.