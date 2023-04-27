Ахметов допустил уход из «Краснодара». Игрок недоволен игровым временем

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил возможности ухода из клуба.
Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно.
Хавбек стал футболистом южан в июне прошлого года, перейдя на правах свободного агента из ЦСКА. Действующий контракт 25-летнего игрока истекает 30 июня 2024 года.