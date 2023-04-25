За защитником «Сочи» следят несколько клубов

Агент защитника «Сочи» Младен Ратковица рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

Никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Некоторые клубы выходили на нас. Пока нет ничего конкретного, что можно было бы обсуждать. Но посмотрим, что произойдёт через месяц или два. И уже тогда мы будем реагировать. Есть несколько клубов, которые постоянно следят за Ваней, но решатся ли они на конкретное предложение — другой вопрос.

Готов ли сам Дркушич остаться в «Сочи» на следующий сезон? У него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться. Ему нравится клуб, он удовлетворён всем, кроме результатов. Если у нас будут реальные варианты, мы обсудим их с клубом, но сейчас он об этом не думает.