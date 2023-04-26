«Спартак» интересуется парагвайским полузащитником

Полузащитник аргентинского «Расинга» Матиас Рохас может продолжить карьеру в РПЛ.
27-летний футболист находится в шорт-листе «красно-белых», но у руководства команды есть некоторые сомнения относительно этого трансфера, поэтому рассматриваются и другие кандидаты.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил боссов клуба об усилении именно атакующей линии.
Ведь самое проблемное место у Спартака - оборона.
Но он атакующий полузащитник... А атаковать итак есть кому...
Ведь самое проблемное место у Спартака - оборона.
Но он атакующий полузащитник... А атаковать итак есть кому...
Руководству клубов конечно виднее, но я считаю что до решения вопроса с Крымскими клубами и последующей реакции УЕФА, лучше не вести переговоры с любыми легами
Руководству клубов конечно виднее, но я считаю что до решения вопроса с Крымскими клубами и последующей реакции УЕФА, лучше не вести переговоры с любыми легами
Джикия на лавке - в защите проходной двор, а они полузащиту усиливают, может и её надо, не спорю, но решите извечный вопрос по защите...
Джикия на лавке - в защите проходной двор, а они полузащиту усиливают, может и её надо, не спорю, но решите извечный вопрос по защите...