«Спартак» интересуется парагвайским полузащитником

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вчера, 11:22

Полузащитник аргентинского «Расинга» может продолжить карьеру в РПЛ .

27-летний футболист находится в шорт-листе «красно-белых», но у руководства команды есть некоторые сомнения относительно этого трансфера, поэтому рассматриваются и другие кандидаты.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил боссов клуба об усилении именно атакующей линии.