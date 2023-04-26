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«Спартак» интересуется парагвайским полузащитником

вчера, 11:22

Полузащитник аргентинского «Расинга» Матиас Рохас может продолжить карьеру в РПЛ.

27-летний футболист находится в шорт-листе «красно-белых», но у руководства команды есть некоторые сомнения относительно этого трансфера, поэтому рассматриваются и другие кандидаты.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил боссов клуба об усилении именно атакующей линии.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:19
Интересно,он тоже бегать не умеет?
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:25, ред.
Был бы он хороший, цепкий опорник, не помешал бы...
Ведь самое проблемное место у Спартака - оборона.
Но он атакующий полузащитник... А атаковать итак есть кому...
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:13
лучшая оборона-это атака!)))
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:09
Конечно, в первую очередь надо думать, что делать с обороной.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:02
Есть мнение что в случае принятия Крымских клубов в наш чемпионат, многие легионеры даже из дружественных стран будут вынуждены покинуть РПЛ под давлением УЕФА и ФИФА
Руководству клубов конечно виднее, но я считаю что до решения вопроса с Крымскими клубами и последующей реакции УЕФА, лучше не вести переговоры с любыми легами
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:36
Ничего не понимаю...
Джикия на лавке - в защите проходной двор, а они полузащиту усиливают, может и её надо, не спорю, но решите извечный вопрос по защите...
xaubx4mpuk5p
xaubx4mpuk5p
вчера в 11:28
АБАСКАЛЬ, ПАРАГВАЙ – КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Одного пешехода им мало оказалось...
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