ЦСКА интересуется защитником «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио попал в сферу интересов различных клубов, сообщает UOL.
По информации источника, футболистом интересуются катарский «Аль-Садд», ЦСКА, «Бернли» и «Мальорка». Отмечается, что в скором времени футболисту должны быть сделаны предложения.
В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами.
Дружище!
Да всё я прекрасно понимаю за Сафонова...
Пишу, а вдруг попадет в "Лучший комментарий", мну очень нужны доп баллы...)
Дружище!
Да всё я прекрасно понимаю за Сафонова...
Пишу, а вдруг попадет в "Лучший комментарий", мну очень нужны доп баллы...)
Что я могу ответить с "признаками объективности"...?)
Для меня этот вопрос от тебя (Вас) неожиданный, потому что мну убедился уже давно, что ты (Вы) не только обладаешь определенным багажом юридических знаний и прекрасной логикой, но и отметился бесспорными признаками понимания юмора, иронии, троллинга....)
Что я могу ответить с "признаками объективности"...?)
Для меня этот вопрос от тебя (Вас) неожиданный, потому что мну убедился уже давно, что ты (Вы) не только обладаешь определенным багажом юридических знаний и прекрасной логикой, но и отметился бесспорными признаками понимания юмора, иронии, троллинга....)
И тишина, поиски продолжаются.....
И тишина, поиски продолжаются.....