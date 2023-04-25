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ЦСКА интересуется защитником «Вольфсбурга»

вчера, 23:49

Защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио попал в сферу интересов различных клубов, сообщает UOL.

По информации источника, футболистом интересуются катарский «Аль-Садд», ЦСКА, «Бернли» и «Мальорка». Отмечается, что в скором времени футболисту должны быть сделаны предложения.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:06
Взаимно.
альсато
альсато ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 16:43
кто ищет-тот всегда найдет)))))
112910415
112910415
сегодня в 13:56
что-то напутал источник
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Полностью согласен с Вами, увы, такова реальность. у ЕЛГ нет денег на игрока уровня Вагнера Лава, надо искать молодых перспективных. Уверен, скауты наши этим занимаются, как всегда этот процесс держится в тайне. Будь здрав Дружище.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:34
По твоему комментарию попавшему под...
Дружище!
Да всё я прекрасно понимаю за Сафонова...
Пишу, а вдруг попадет в "Лучший комментарий", мну очень нужны доп баллы...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:28
Добрый день!

Что я могу ответить с "признаками объективности"...?)
Для меня этот вопрос от тебя (Вас) неожиданный, потому что мну убедился уже давно, что ты (Вы) не только обладаешь определенным багажом юридических знаний и прекрасной логикой, но и отметился бесспорными признаками понимания юмора, иронии, троллинга....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:16
С учетом наличия признаков объективности у тебя, скажи ка мне, а чем , например, Мойзес, или Вилиан Роша слабее этого "кариоки"?
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:14
Чтобы получить нападающего уровня хотя бы Вагнер Лава, нужно быть готовым выкладывать за футболиста от 40 млн. долларов. В ЦСКА нет таких денег, в России такое может провернуть бездонный Зенит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 10:38
Он может перейти как свободный игрок.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:54
Было бы удивительно если бы «Вольфсбург» интересовался защитниками ЦСКА.....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 07:37
С защитниками у команды особых проблем нет, а с нападающими беда,
И тишина, поиски продолжаются.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Староват он уже, да и не поедет к нам !
sova147
sova147
сегодня в 00:02
Интересно какова будет его цена
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