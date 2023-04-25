ЦСКА интересуется защитником «Вольфсбурга»

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вчера, 23:49

Защитник «Вольфсбурга» попал в сферу интересов различных клубов, сообщает UOL.

По информации источника, футболистом интересуются катарский «Аль-Садд», ЦСКА , «Бернли» и «Мальорка». Отмечается, что в скором времени футболисту должны быть сделаны предложения.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами.