Агент Ренана дал комментарий на тему возможного переезда игрока в Англию

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе игрока в клуб из АПЛ.
Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о возможном трансфере — «Зенит» борется за титул чемпиона! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет.
Молод ещё...из него Семак ещё не сделал кудесника мяча....
Через пару сезонов обращайтесь...а пока деньги копите...его цена растёт ежеминутно...
Молод ещё...из него Семак ещё не сделал кудесника мяча....
Через пару сезонов обращайтесь...а пока деньги копите...его цена растёт ежеминутно...