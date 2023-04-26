Агент Ренана дал комментарий на тему возможного переезда игрока в Англию

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» , высказался о возможном переходе игрока в клуб из АПЛ .

Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о возможном трансфере — «Зенит» борется за титул чемпиона! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет.