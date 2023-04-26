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Агент Ренана дал комментарий на тему возможного переезда игрока в Англию

вчера, 18:27

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе игрока в клуб из АПЛ.

Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о возможном трансфере — «Зенит» борется за титул чемпиона! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26
Какая Англия??
Молод ещё...из него Семак ещё не сделал кудесника мяча....
Через пару сезонов обращайтесь...а пока деньги копите...его цена растёт ежеминутно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
А главное в последней фразе. "Предложений из АПЛ по Ренану нет" И не будет. Сыроват , да и уровень не тот.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:52
Обыкновенное напоминание Зениту о существовании игрока и его перспективе.
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