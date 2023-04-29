Главные кандидаты на приобретение МЮ сделали окончательные заявки

1682750434

вчера, 09:40

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф сделали окончательные предложения относительно приобретения «Манчестер Юнайтед».

Аль Тани предлагает более 5 млрд фунтов за покупку 100% акций клуба. Это больше, чем было раньше, но такие условия по-прежнему не устраивают семью Глейзеров, которые, как сообщается, хотят получить не менее 6 млрд. Катарец пообещал привлечение дополнительных средств — они будут потрачены либо на реконструкцию «Олд Траффорд», либо на строительство нового стадиона, а также на улучшение тренировочной базы манкунианцев.

Рэтклифф тоже сделал новую заявку, но он рассчитывает на приобретение более 50% акций, а не на полное поглощение. Его вариант предполагает сохранение Джоэлом и Аврамом Глейзерами за собой 20% акций «Юнайтед».

Также инвестировать в МЮ в обмен на частичную долю намерены несколько групп, среди которых американские компании Carlyle и Elliott.

Отмечается, что болельщики команды планируют провести акцию протеста против нынешних владельцев перед домашним матчем 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой», который пройдёт завтра, 30 апреля.

Ранее на этой неделе коммерческий банк Нью-Йорка Raine Group, занимающийся процессом продажи клуба, запросил дополнительную информацию у потенциальных покупателей. Участников торгов попросили уточнить источник своих финансов, а ещё дать пояснение о том, кто будет конечным владельцем. К ним также обратились с просьбой представить планы финансирования на будущее.