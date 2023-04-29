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Главные кандидаты на приобретение МЮ сделали окончательные заявки

вчера, 09:40

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф сделали окончательные предложения относительно приобретения «Манчестер Юнайтед».

Аль Тани предлагает более 5 млрд фунтов за покупку 100% акций клуба. Это больше, чем было раньше, но такие условия по-прежнему не устраивают семью Глейзеров, которые, как сообщается, хотят получить не менее 6 млрд. Катарец пообещал привлечение дополнительных средств — они будут потрачены либо на реконструкцию «Олд Траффорд», либо на строительство нового стадиона, а также на улучшение тренировочной базы манкунианцев.

Рэтклифф тоже сделал новую заявку, но он рассчитывает на приобретение более 50% акций, а не на полное поглощение. Его вариант предполагает сохранение Джоэлом и Аврамом Глейзерами за собой 20% акций «Юнайтед».

Также инвестировать в МЮ в обмен на частичную долю намерены несколько групп, среди которых американские компании Carlyle и Elliott.

Отмечается, что болельщики команды планируют провести акцию протеста против нынешних владельцев перед домашним матчем 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой», который пройдёт завтра, 30 апреля.

Ранее на этой неделе коммерческий банк Нью-Йорка Raine Group, занимающийся процессом продажи клуба, запросил дополнительную информацию у потенциальных покупателей. Участников торгов попросили уточнить источник своих финансов, а ещё дать пояснение о том, кто будет конечным владельцем. К ним также обратились с просьбой представить планы финансирования на будущее.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 15:21
Лучший протест это перестать идти на стадион, ежели нет - все остальные акции это пустая потеря времени!
протон
протон
вчера в 14:27
Рэтклифф владеет Ниццей.
Мнение фаната «Ниццы» с reddit о сэре Джиме Рэтклиффе:

«Он ужасен. Много раз обещал/лгал нам о своей преданности клубу. Поставил на руководящий пост своего протеже Дэйва Брейлсфорда, который мало что смыслит в футболе и провёл худшую трансферную кампанию этим летом. Я думаю, INEOS не понимают в футболе. Я сочувствую фанатам «Юнайтед», если они приобретут их клуб».
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:18
13 мая 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций клуба стоимостью около 1,47 млрд. долларов. (Википедия)
За этот период МЮ выиграл следующие трофеи:
5 раз АПЛ
5 раз кубок Английской лиги
1 раз КА
6 раз Суперкубок Англии
1 раз ЛЧ ( + дважды был в финале)
1 раз ЛЕ
1 раз Клубный чемпионат мира.

Вопрос. Какие претензии к Глейзерам ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:13
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 12:01
    Лучше уж тогда арабам. Чтобы Глейзеры сгинули наконец
    adekvat
    adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 11:38
    Опыт с Абрамовичем их не чему не учит.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:18
    Из-за политики Глезеров много покупок были провальными. Надеюсь, что шейхи купят и Глейзеров больше не будет.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:12
    Арабы вкладываются в английские футбольные клубы.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:39
    Арабы привыкли добиваться своих целей
    4cvsys5hde7z
    4cvsys5hde7z ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:27
    Евреи будут до последнего тянуть, торгаши, что сказать.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:43
    Глейзерам нужно соглашаться на условие шейха. Больше никто не предложит.
    Гость
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