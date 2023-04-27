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Составлена сборная самых дорогих игроков с истекающими летом контрактами

вчера, 13:11

Портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов, контракты которых истекают летом 2023 года.

На первом месте оказался защитник «Интера» Милан Шкриньяр (60 млн евро), вторым стал нападающий ПСЖ Лионель Месси (45 млн), тройку замкнул форвард «Реала» Карим Бензема (35 млн). Далее идут нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам (32 млн), защитник франкфуртского «Айнтрахта» Обите Н'Дика (32 млн), полузащитники Адриен Рабьо («Ювентус», 30 млн), Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн), Дайчи Камада («Айнтрахт» Франкфурт, 30 млн), защитник Алехандро Гримальдо («Бенфика», 25 млн), защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду (15 млн) и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (15 млн).

Общая стоимость состава 349 млн евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 5sa7gf55rkys (раскрыть)
вчера в 16:25
Чётко подмечено))
swed27
swed27 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:22
Наши ребята так высоко не котируются Они готовы бегать за мячом за пару миллионов
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:20
А где же наши = россияне Шура Кокорин, Тёма Дзюба и другие..?
5sa7gf55rkys
5sa7gf55rkys
вчера в 13:12
Клиенты для Барсы и Юве.
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