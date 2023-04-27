Семак: «„Зениту“ сложно подписать даже 3-4 россиян из-за высоких цен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клубу тяжело покупать российских футболистов.
Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.
Получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.
Ныть - призвание Семака!
Ныть - призвание Семака!
И плевать им на лимит, вот это один из главных выводов!
Я такого бреда давненько не читал и думаю еще долго не прочитаю
Пиджак когда молчит, хотя бы выглядит красиво. Но вот рот открывать - это не его, однозначно
В данный момент клубы из нижней части и середины таблицы, увидев это вье подумали - а че, в смысле?!?!?!(Представьте рожу кота из мема. Ну не могу я картинки добавлять потому что...)
И плевать им на лимит, вот это один из главных выводов!
Я такого бреда давненько не читал и думаю еще долго не прочитаю
Пиджак когда молчит, хотя бы выглядит красиво. Но вот рот открывать - это не его, однозначно
В данный момент клубы из нижней части и середины таблицы, увидев это вье подумали - а че, в смысле?!?!?!(Представьте рожу кота из мема. Ну не могу я картинки добавлять потому что...)
"...На российском рынке цены для нас совсем другие".
Все уже поняли, что если продавать в Зенит, то исключительно задорого. Кто в этом виноват и почему так происходит?
А виноват сам Зенит в своё время покупая мало-мальски заигравшего игрока.
Многие позарившись на зарплату по сути загубили себе карьеру.
Помниться талант из Динамо Иван Соловьёв, ау где этот 19 летний талант страны? 30-летний Ваня в Узбекистане играет.
Так, что Зенит и Семак в частности не надо пенять на судьбу, вы сами себе это устроили.
"...На российском рынке цены для нас совсем другие".
Все уже поняли, что если продавать в Зенит, то исключительно задорого. Кто в этом виноват и почему так происходит?
А виноват сам Зенит в своё время покупая мало-мальски заигравшего игрока.
Многие позарившись на зарплату по сути загубили себе карьеру.
Помниться талант из Динамо Иван Соловьёв, ау где этот 19 летний талант страны? 30-летний Ваня в Узбекистане играет.
Так, что Зенит и Семак в частности не надо пенять на судьбу, вы сами себе это устроили.