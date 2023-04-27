Семак: «„Зениту“ сложно подписать даже 3-4 россиян из-за высоких цен»

Главный тренер «Зенита» рассказал о том, что клубу тяжело покупать российских футболистов.

Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

Получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.