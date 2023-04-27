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Семак: «„Зениту“ сложно подписать даже 3-4 россиян из-за высоких цен»

вчера, 15:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клубу тяжело покупать российских футболистов.

Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

Получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:42
А зарплату Клаудиньо и прочих зенитовских бразильцев можно в студию и для контраста зарплату любого зенитовского россиянина.
KTS16
KTS16
вчера в 22:51
А что ещё не всех скупили?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:36
Бедный Йорик! (Семак) не сможет - Газпрём поможет!
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:34
Клаудиньо вратарём стал? Не знал.
Olegon111
Olegon111
вчера в 22:31
Так не подписывайте россиян пусть сидят дома , футболистов нужно подписывать а не паспорта
stanichnik
stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:53
Новосельцева фк Ростов продал в Питер в августе 2016, как раз перед стартом групповой стадии ЛЧ за пять "незрелых лимонов", но по неофициальным данным сумма в два раза больше.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:38
Привет. Новосельцев перешёл в Зенит раньше. А Могилевец вообще сначала перешёл в Ростов из Зенита
Я имел ввиду что после самого успешного пока сезона Ростова когда заняли второе место, Зенит забрал у нас сразу четырёх лидеров - Нобоа, Полоза, Ерохина и Терентьева. Что бы неповадно было опережать Зенит в таблице
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:23
мда
чем дальше, тем хуже
РПЛ себя исчерпала
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 20:11
а бразильцев за 40 млн не сложно...хоть бы думал что говорит.
stanichnik
stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:46
Доброго Здоровья, повар!
Если позволите к четырём названным добавлю Новосельцева и Магилевца
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:34
Зенит и ему подобные сами себе яму вырыли, скупали кого надо и кого не надо по завышенным ценам, лишь бы урвать, а потом разберемся, нужен или нет. А теперь жалуются, что наши футболисты дорого стоят. А по факту они нафиг никому за бугром не нужны, плюс там пахать нужно, а у нас можно особо не напрягаться. Вопрос, зачем завышать цены на отечественных игроков? Ради откатов? Или еще есть какие причины? Думаю в РПЛ в сложившейся ситуации не повредил бы потолок зарплат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:19
Вы что то путаете...Зенит никого не "выкидывает"...наоборот...он подобрал Дзюбу...в 2015-м...когда некоторые его "выкинули"....и наградил 10-тью титулами....
Но...сколько Дзюбу не корми - всё равно в сторону МКАДа смотрит...)))
Serious94
Serious94
вчера в 19:03
Русские игроки 500т рублей и шампур шашлыка и не больше.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:02
А вы поинтересуйтесь за сколько Локо купил Пиняева! Дзюбу, свою легенду, так вы вообще выкинули ради паспортиста негра!)
436kfxnzgbqk
436kfxnzgbqk
вчера в 18:49
Сергей Богданович правильно подметил.

"...На российском рынке цены для нас совсем другие".
Все уже поняли, что если продавать в Зенит, то исключительно задорого. Кто в этом виноват и почему так происходит?
А виноват сам Зенит в своё время покупая мало-мальски заигравшего игрока.
Многие позарившись на зарплату по сути загубили себе карьеру.
Помниться талант из Динамо Иван Соловьёв, ау где этот 19 летний талант страны? 30-летний Ваня в Узбекистане играет.
Так, что Зенит и Семак в частности не надо пенять на судьбу, вы сами себе это устроили.
sova147
sova147
вчера в 18:42
Не верю! Неужели всё так печально????
pomor45
pomor45
вчера в 18:39
Вот, пока цена паспорта будет завышенной, нередко в разы, будет продолжаться деградация отечественного футбола, хотя, казалось бы, уже и некуда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:09
    mlcfwok
    mlcfwok
    вчера в 17:53
    игроков с российским паспортом нет за 10-15 млн, что за дичь он несет
    112910415
    112910415
    вчера в 17:52
    не могу удержаться, слёзы жалости текут по небритым щекам ... )
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 17:52
    У Ростова самый дорогой трансфер за последние годы 2 евроляма. Денег на покупки нет и при этом Ростов идёт на 2 месте
    В основе играют 18-21 летние русские парни. Думаю что для Семака есть хороший пример
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:47, ред.
    Клаудиньо 12 млн...
    Сафонов 15 млн...

    Конечно при попытке прикупить условного Пиняева можно такие цифры увидеть что реально проще за океан прогуляться, на привычный рынок, где скидки, и цены реальные, а не завышенные.

    А уж если 3-4-х паспортистов брать, то вообще сливай воду, по миру пойдешь.

    Но трудность покупки завсегда можно компенсировать бесплатным приглашением в конце контракта, рисуя безграничные зарплатные коврижки, но Зенит так практически не поступает, ибо Порядочность - это второе имя Зенита.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 17:38
    Всегда любил Сергея "Пиджак" Семака. Вот нет-нет да отмочит какую-нибудь фразу или целую цитату. Вы только вдумайтесь! Зенит, ЗЕНИТ!!! не может позволить себе 3-4 РОССИЙСКИХ игроков! ПОЭТОМУ они будут приглашать ИНОСТРАНЦЕВ!
    И плевать им на лимит, вот это один из главных выводов!
    Я такого бреда давненько не читал и думаю еще долго не прочитаю
    Пиджак когда молчит, хотя бы выглядит красиво. Но вот рот открывать - это не его, однозначно
    В данный момент клубы из нижней части и середины таблицы, увидев это вье подумали - а че, в смысле?!?!?!(Представьте рожу кота из мема. Ну не могу я картинки добавлять потому что...)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Kolenok (раскрыть)
    вчера в 17:37
    У него на мясо денег нет!)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:26, ред.
    Совсем обнищали! На Сутормина всем миром 50 тыщ собирали видимо!))) Да на месячную зарплату Малкома можно купить 1082 Сутормина!)))
    Ныть - призвание Семака!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:14
    На какую аудиторию это Семак вещает....??? Или все нас он считает педагогически запущенными людьми...??? Ну такое отмочить...)))
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 17:09
    От овощей ум скуднеет!!!
    протон
    протон
    вчера в 16:55
    У меня вопрос, какой смысл тратить деньги народного достояния Газпрома на развитие экономик других стран, если чемпионат России и так выигрывается. Может эти миллионы рублей потратить на детские площадки спортивные, а то у нас в Буграх полтора футбольного поля. Бедные детки играют на детской площадке, между различными тренажёрами и горками. Даже в своём детстве году 1998 у нас было три или четыре поля в округе. Да о сетках на воротах речь не шло, но ровная площадка была
    Gahi
    Gahi
    вчера в 16:54
    Сергей Семак сам себе противоречит, стоимость Сутормина до сих пор занимает достойное место в графе оплаты паспортиста в клуба "Зенит" как самый выгодный отечественный футболист. Что мешает такому клубу как "Зенит" продолжать покупать отечественных футболистовпо по выгодной цене за 50 тысяч рублей. Удачи
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:54
    Своя академия ещё не выпускает молодых футболистов
    Гость
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