Революция от УЕФА. Опоздали на десять лет, сожгли миллиарды евро

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вчера, 18:39

Чеферин признал финансовую проблему.

С деньгами химичил не только «Ювентус»

Технологи, которых нанял Аньелли, превратили часть фанатов великого клуба в аналог секты, где видят вокруг одних врагов и страшные заговоры. Важно четко проговаривать разницу. Дело не в «Ювентусе», а в махинациях руководства клуба. В суде, который приостановил – не отменил, решение снять очки, не обсуждают невиновность. Спорят, как именно по закону наказать клуб Аньелли, Паратичи и Недведа.

Также важно спросить Чеферина о его друге, президенте ПСЖ , и характере перевода денег от шейхов к Неймару. Бразильцу платили как «послу чемпионата мира»? Когда нанимаешь хороших адвокатов, то те годами издеваются над судопроизводством. «Манчестер Сити» нарушил закон АПЛ сотни раз. Может отделаться штрафом. «Барселона», где был бардак с выплатами, на грани банкротства, но не наказана.

Лапорта спасает клуб под контролем Ла Лиги, с помощью кредитов и распродаж активов. Долги ведущих клубов Европы невероятно большие, ведь трансферные суммы и зарплаты росли намного быстрее, чем реальные доходы команд. Перекладывание денег из карманов миллиардеров на счета футбольных клубов маскировали проблему. Но теперь Чеферин не скрывает, что ситуация зашла в тупик и клубы выступают за реформы:

Мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. После взлета бюджетов тяжело сохранить конкуренцию. Все дело в ценности соревнований. Если пять клубов всегда будут побеждать, то какой в этом смысл. Пора заключать соглашения между лигами и УЕФА . После 2024 года позволим тратить до 70 % доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но и этого может оказаться недостаточно, ведь 70 % от доходов в пять миллионов – это много.

Важно, что сказано о сумме расходов на зарплаты и трансферы, не только на оплату труда. В РПЛ более 70 % денег клубов идет в фонд зарплат. Также из слов Чеферина торчат популизм и социализм. Якобы вина на пяти богатых чемпионах, хотя середняки тоже совершают жесткие финансовые ошибки. Безграмотность в футбольном менеджменте процветала. На «Титанике» и МЮ , и «Валенсия».

Мешают трудовые кодексы и окольные пути

Кто проконтролирует выполнение новых законов? Во время пандемии многие футболисты якобы отказывались от выплат. Пике и другие ветераны простили «Барселоне» часть долгов. Но большинство игроков придут за деньгами. Даже возвращение Месси в «Барселону» опасно, ведь клуб повесит на себя новые выплаты. Лионель может согласиться на маленькую зарплату, как была у Дани Алвеса, но позже заберет свои миллионы.

Сейчас действуют тысячи многолетних футбольных контрактов в зоне УЕФА . Как заставить разных людей отказаться от денег? Во многих странах не разрешат изменить контракт явно не в пользу футболиста, а в пользу клуба. Отдельные игроки пойдут в суд, особенно резервисты, чтобы не терять выплаты. Всех на трансфер не выставишь, ведь видим по истории Иско или Азара из «Реала», что выгодных расставаний всё меньше.

Можно единогласно принять новые правила, а самые хитрые найдут окольные пути, как с финансовым фэйр-плей. Вдруг окажется, что мамы футболистов ведут бизнес с шейхами. История о Хакими выдумка, Ашраф не переписывал имущество на маму, чтобы после измены выгнать жену и ребенка без алиментов. Но помним, как судили из-за махинаций с налогами Месси, Модрича и других. Отмывание денег – проблема большого футбола.

Потолка зарплат нет из-за коррупции в футболе

Чиновники богато живут из-за двух масок. Одна – крайней наглости, когда другие указывают на их ошибки. Тогда звереют и набрасываются на критиков. Вторая – крайней тупости, когда закрывают глаза на нарушение закона со стороны «важных людей». Проблему зарплат не замечали десятилетиями. Как и разгон трансферного рынка агентами. Стоимость не отражает класс, как у Магуайра.

Переплат полно, всучить богачу втридорога то, что ему не нужно – давняя забава. Но закрывали глаза годами, поскольку в ФИФА и УЕФА сидели коррупционеры. Многих обвиняли и осуждали, можно смело их так называть. Чеферин и Инфантино сейчас хорошо устроились. На выборах они без конкурентов. Для футбола это плохо. Значит, большинство устраивает деградация в финансовом секторе.

Нет аудитора, который анализирует трансферы и денежные дела клубов, а потом рассыпается в комплиментах. Многие бьют в набат, но лишь сейчас Чеферин проснулся и рассказал о реформе, которую стоило провести десять лет назад. Причем миллиарды евро не достались тем, кто заслужил игрой в футбол. У Модрича не рекордная зарплата, а «Реал» платил много тем, кто не играл вообще.

«Челси» стал идеальным примером сжигания денег. Стартуют теперь из середины таблицы АПЛ . Итальянские клубы с большими долгами, кроме «Наполи» и «Лацио». «Барселона» как финансовая единица на грани. Немцы ноют, ведь доходы упали. Французы зарабатывают продажами, но и тратят немало. Потолок зарплат нужен, но важно написать гениальный закон, а еще сразу озвучить наказания.

Если каждый клуб согласится, что за махинации выбросят из еврокубков и снимут очки в чемпионатах, то мир футбола станет лучше. Вот только наперед знаем, что позиция грандов будет другой: друзьям – понятия, а врагам – закон. Популизм на марше, а потолок зарплат может ничего не изменить, ведь с реанимацией запоздали. Не исключен коллапс, и только после него возрождение из руин.