Мэр Парижа: «ПСЖ предложил 38 миллионов евро за стадион. Это смешно»

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала предложение ПСЖ о покупке «Парк де Пренс».
Есть суммы, которые необходимо изменить для соответствия активу. После целого процесса, в рамках которого мы принимали участие в переговорах и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб был готов отдать 38 миллионов евро. Полагаю, это смешно.
Продать стадион крайне трудно, пусть даже президент дал такую возможность. Вероятно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил.
Политик подчеркнула, что решение не продавать «Парк де Пренс» окончательное.
Предложение ПСЖ оказалось настолько низким, поскольку клуб инвестировал 80 млн евро в модернизацию стадиона к чемпионату Европы 2016 г.
Руководство ПСЖ готово вложить в реконструкцию «Парк де Пренс» 500 млн евро. Инвестиции будут в первую очередь направлены в увеличение вместимости арены с 48 000 до 60 000 зрителей. Однако парижский клуб готов совершать эти траты только в том случае, если получит полный контроль над стадионом.
Предложение ПСЖ оказалось настолько низким, поскольку клуб инвестировал 80 млн евро в модернизацию стадиона к чемпионату Европы 2016 г.
Руководство ПСЖ готово вложить в реконструкцию «Парк де Пренс» 500 млн евро. Инвестиции будут в первую очередь направлены в увеличение вместимости арены с 48 000 до 60 000 зрителей. Однако парижский клуб готов совершать эти траты только в том случае, если получит полный контроль над стадионом.