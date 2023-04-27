Мэр Парижа: «ПСЖ предложил 38 миллионов евро за стадион. Это смешно»

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала предложение ПСЖ о покупке «Парк де Пренс».

Есть суммы, которые необходимо изменить для соответствия активу. После целого процесса, в рамках которого мы принимали участие в переговорах и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб был готов отдать 38 миллионов евро. Полагаю, это смешно.

Продать стадион крайне трудно, пусть даже президент дал такую возможность. Вероятно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил.