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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

Мэр Парижа: «ПСЖ предложил 38 миллионов евро за стадион. Это смешно»

вчера, 19:55

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала предложение ПСЖ о покупке «Парк де Пренс».

Есть суммы, которые необходимо изменить для соответствия активу. После целого процесса, в рамках которого мы принимали участие в переговорах и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб был готов отдать 38 миллионов евро. Полагаю, это смешно.

Продать стадион крайне трудно, пусть даже президент дал такую возможность. Вероятно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил.

Политик подчеркнула, что решение не продавать «Парк де Пренс» окончательное.

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Перевод с getfootballnewsfrance.com
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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 10:53
Что бы он сказал о сумме в 1 рубль интересно))
112910415
112910415
сегодня в 08:56
продолжать тратить время на поиски компромисса надоело ...
тогда все свободны
Igo0rek
Igo0rek ответ Дед-Рони (раскрыть)
вчера в 23:09
Это женщина xD
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:47
Конечно смешно, это два Bugatti La Voiture Noire, а тут целый стадион.
shf85mrm7dqn
shf85mrm7dqn
вчера в 20:39
Так вопрос не в принципе, а в сумме.
Мэр Парижа ты смешон.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:37
ПСЖ смешные, хотели сэкономить нехилую сумму.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35
Анн просто хочет , что бы к сумме приписали нули для красоты ( по закону жанра)...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:24
Власти Парижа оценивают стоимость «Парк де Пренс» в 350 млн евро.
Предложение ПСЖ оказалось настолько низким, поскольку клуб инвестировал 80 млн евро в модернизацию стадиона к чемпионату Европы 2016 г.
Руководство ПСЖ готово вложить в реконструкцию «Парк де Пренс» 500 млн евро. Инвестиции будут в первую очередь направлены в увеличение вместимости арены с 48 000 до 60 000 зрителей. Однако парижский клуб готов совершать эти траты только в том случае, если получит полный контроль над стадионом.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:21
"...каждому".Согласен!
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 20:13
600 лямов, вот это смешно, клоун
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:05
Нормальная цена, что за возмущения?)
Гость
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