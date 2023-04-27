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«Уфа» хочет продать клубный автобус

вчера, 23:16

«Уфа» выставила на торговой площадке Avito клубный автобус марки MAN 2020 года выпуска, клуб намерен продать его за 24,7 млн рублей.

В объявлении сообщается, что транспортное средство использовалось для перевозки футбольной команды. Автобус выкрашен в клубные цвета и стилизован соответствующим образом. Пробег составляет 67 000 км.

«Уфа» занимает 16-е место в Первой лиге.

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Уфа
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:04
Однако же этот клуб висит на балансе республики, потому что в здравом уме ни один уважающий себя инвестор не будет вкладывать бабки в этот убыточный проект. Формально у них есть какой-то там спонсор, который максимум им покупает форму и всякие дошираки. Основные же финансы предоставляет бюджет региона. И вообще, с чего это вдруг администрация республики должна заниматься клубным футболом? Спортшколы и инфраструктура — да!
stanichnik
stanichnik ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 14:33
Доброго здоровья galem!
Руководству республики необязательно тратить бюджетные деньги на содержание футбольного клуба, скажу больше, вообще нельзя, достаточно будет провести работу с возможными потенциальными спонсорами, чтобы оказать финансовую помощь футбольному клубу
memphis
memphis
сегодня в 11:06
Стадион ещё не продают под Ашан?
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:01
"...позор руководству республики..."

Руководство республики должно заниматься проблемами своего населения, а не весить на баланс региона никому не нужный клуб, растрачивая на его содержание бюджетные деньги.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:23
Хозяивам важна только выручка,а клуб им не очень и нужен.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:37
Пешком будут добираться до стадиона, а потом будут пешком двигаться по полю. Экономия.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:50
Позор руководству республики и спонсорам команды, если потеряем уфимский футбольный клуб.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:23
Похоже совсем плохо всё у Уфы.
kpvu5xae5379
kpvu5xae5379
сегодня в 05:32
Не вижу проблем, автобус это их хозяйство
adekvat
adekvat
сегодня в 05:17
В первой лиге можно и на ПАЗе, и на маршрутке на матчи добираться.
tk6sje9q9yp2
tk6sje9q9yp2
сегодня в 04:16
Нельзя продавать символ игрового стиля клуба
TheBoLt
TheBoLt ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Схема проста, сейчас с городского бюджета г.Уфы быстро купят автобус для междугородних рейсов, причем заплатят раз в 5 больше, со всеми вытекающими распилами и освоением средств
swed27
swed27
вчера в 23:43
Выручки на Холанда не хватит
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