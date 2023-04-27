«Уфа» хочет продать клубный автобус

«Уфа» выставила на торговой площадке Avito клубный автобус марки MAN 2020 года выпуска, клуб намерен продать его за 24,7 млн рублей.
В объявлении сообщается, что транспортное средство использовалось для перевозки футбольной команды. Автобус выкрашен в клубные цвета и стилизован соответствующим образом. Пробег составляет 67 000 км.
«Уфа» занимает 16-е место в Первой лиге.
Руководству республики необязательно тратить бюджетные деньги на содержание футбольного клуба, скажу больше, вообще нельзя, достаточно будет провести работу с возможными потенциальными спонсорами, чтобы оказать финансовую помощь футбольному клубу
Руководству республики необязательно тратить бюджетные деньги на содержание футбольного клуба, скажу больше, вообще нельзя, достаточно будет провести работу с возможными потенциальными спонсорами, чтобы оказать финансовую помощь футбольному клубу
Руководство республики должно заниматься проблемами своего населения, а не весить на баланс региона никому не нужный клуб, растрачивая на его содержание бюджетные деньги.
Руководство республики должно заниматься проблемами своего населения, а не весить на баланс региона никому не нужный клуб, растрачивая на его содержание бюджетные деньги.