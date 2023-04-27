«Уфа» хочет продать клубный автобус

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вчера, 23:16

«Уфа» выставила на торговой площадке Avito клубный автобус марки MAN 2020 года выпуска, клуб намерен продать его за 24,7 млн рублей.

В объявлении сообщается, что транспортное средство использовалось для перевозки футбольной команды. Автобус выкрашен в клубные цвета и стилизован соответствующим образом. Пробег составляет 67 000 км.

«Уфа» занимает 16-е место в Первой лиге.