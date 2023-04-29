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Южнокорейский защитник «Наполи» летом пройдёт военную службу

вчера, 10:49

Защитнику «Наполи» Ким Мин-Джэ предстоит пройти краткосрочную военную службу в Южной Корее, сообщает Napoli News Korea.

По информации источника, с июня по июль футболист будет проходить базовую военную подготовку, несмотря на полученное ранее освобождение после победы на Азиатских играх. Это альтернативная служба, которую проходят курсанты южнокорейской армии. Подобное происходило с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын-Мином в 2020 году.

Ситуация может повлиять на возможный переход игрока в другую команду. В контракте Ким Мин-Джэ есть пункт об отступных в размере около 50 млн евро, эти условия будут действовать для зарубежных клубов с 1 по 15 июля.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:31
У нас это невозможно, всех отмазали.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:28
В Южной Корее с этим строго. Даже звездам никаких поблажек нет.
Gahi
Gahi
вчера в 11:03
На то он и защитник который всегда готов отдать долг Родине.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:53, ред.
Одна из немногих стран, которая обязывает всех пройти подготовку, не важно, певец ты или футболист, красавчики.
Гость
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