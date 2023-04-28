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В ЦСКА рассказали о целях команды на остаток сезона

вчера, 12:28

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях «армейцев» в текущем сезоне.

Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче — а их осталось не так много — побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь. Потому что победа в Кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров, тем более мы давно там не были, — тоже очень серьезная задача и цель.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 05:42
А, кто-то кайф ловит. И приятно, и полезно. Сразу две проблемы наповал. Спортивный интерес, азарт, привычка.
альсато
альсато ответ 9a889nuw9cpr (раскрыть)
сегодня в 04:47
это понятно....вот веришь нет..в каждой игре выходили на поле играть на победу,а заняли первое место (с конца) в таблице))))
альсато
альсато ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 04:42
от выстрела дуплетом-хорошо бы самому на ногах устоять)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:35
И такое возможно. Было то же самое чувство, когда у них арена продолжила строительство. Долги, то сё, усиленная работа локтями..и тут влез Ростов. Караул хулиганы зрения лишают, чемпионство, лч-е место стало под угрозой..
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
ЦСКА по силам взять кубок и серебро в чемпе.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:29
Соперников уговаривают войти в положение.
9a889nuw9cpr
9a889nuw9cpr ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:00
Да тут особо то гнаться не надо, надо просто играть на победу, а там будь, что будет.
j7hhq96xp942
j7hhq96xp942 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:58
Но это будет не так просто сделать.
Поживём увидем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:30
Ещё есть выстрел дуплетом дававший результат.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:25
Одно другому не мешает, а болельщикам клуба от этих побед только положительные эмоции
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:08
Когда во всеуслышание нам говорят о целях, они, как правило, не сбываются.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:32
Неделя от функционеров ЦСКА. То ли себя убедить хотят, то ли общественность готовят?). Быть может к дикому галопу настраивают? Мож выборы какие? Мож чуят оттепель от ФИФА, УЕФА?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ yw47ebfctesz (раскрыть)
вчера в 13:22
Совершенно верно. Удачи ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 13:19
цели примерно понятны
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:15
Цели и так очевидны.
альсато
альсато ответ yw47ebfctesz (раскрыть)
вчера в 13:13
есть хорошая поговорка: за двумя зайцами))))
yw47ebfctesz
yw47ebfctesz
вчера в 13:03
Кубок и быть в тройке, что тут ещё гадать...
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