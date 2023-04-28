В ЦСКА рассказали о целях команды на остаток сезона

Генеральный директор ЦСКА рассказал о целях «армейцев» в текущем сезоне.

Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА , чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче — а их осталось не так много — побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь. Потому что победа в Кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров, тем более мы давно там не были, — тоже очень серьезная задача и цель.