Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала» во время матча «горожан» над «канонирами» (4:1).
Бразилец повернулся к гостевому сектору и понарошку вытер слезы, пока его партнеры по команде праздновали четвертый забитый мяч.
|Манчестер Сити4 : 1Арсенал
|Матч завершен
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала» во время матча «горожан» над «канонирами» (4:1).
Бразилец повернулся к гостевому сектору и понарошку вытер слезы, пока его партнеры по команде праздновали четвертый забитый мяч.
Сами провоцируют, а после слюни пускают.
Сами провоцируют, а после слюни пускают.
побежденного добивают только жалкие)
побежденного добивают только жалкие)