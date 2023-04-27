Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала»

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вчера, 18:40

Голкипер «Манчестер Сити» подшутил над болельщиками «Арсенала» во время матча «горожан» над «канонирами» (4:1).

Бразилец повернулся к гостевому сектору и понарошку вытер слезы, пока его партнеры по команде праздновали четвертый забитый мяч.