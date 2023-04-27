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Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала»

вчера, 18:40
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала» во время матча «горожан» над «канонирами» (4:1).

Бразилец повернулся к гостевому сектору и понарошку вытер слезы, пока его партнеры по команде праздновали четвертый забитый мяч.

Эдерсон подшутил над болельщиками «Арсенала»

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:00
Очередной гнилой и слабоумный человек.
Пргиллиаегоилд
Пргиллиаегоилд ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 20:47
В твоем Атлетико только вратарь и нормальный. Остальные - мрази, включая Симеоне.
tns9n7kn4qn9
tns9n7kn4qn9
вчера в 20:41
Ну хорошо, что ещё "Мартинеса" им не показал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
А потом жалуются, что в них летят зажигалки, пустые и с водой бутылки, монеты и т.д.
Сами провоцируют, а после слюни пускают.
adekvat
adekvat
вчера в 19:28
Шутники эти латиноамериканские вратари.
mlcfwok
mlcfwok
вчера в 19:25
ну зачем
побежденного добивают только жалкие)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:11
Ох уж эти перчатки вратарские... Хе-хе-хе...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:05
Это очень некрасивый поступок. Но если болельщики его провоцировали, тогда норм.
85s97g4vgdvu
85s97g4vgdvu
вчера в 19:03
Жаль что ему ничего не прилетело с трибуны
Гость
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