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Дибала рассказал о взаимоотношениях с Роналду

вчера, 21:55

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился подробностями взаимоотношений с футболистом клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Ранее игроки вместе выступали за «Ювентус».

Вместе с Роналду мы отыграли три года, это было замечательно. Команда была очень сильна, а он сделал ее еще лучше.

Существует большой спор, связанный с Лео Месси и Роналду. Однажды мы летели на игру, я сидел в задней части самолета, а он находился впереди меня. В какой-то момент он подошел ко мне, мы немного поговорили о жизни. Я сказал ему: «Я ненавидел тебя, когда был ребенком». Мы посмеялись, у нас всегда были неплохие отношения.

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Все комментарии
yhfz58nafpgn
yhfz58nafpgn
сегодня в 04:19
Что в задней части дырчатый сделал с Дибалой остаётся загадкой, но Пауло говорит странные вещи.
Дырявый сделал Юве так "сильнее", что весь Турин молился о дне когда гей-нарцисс свалит из их команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Не понял слов Дибалы ?
Он просто бестолковый.
Кстати..., Бонуччи, Кьеллини и Куадрадо - такие же; они также как и Дибала за 3 года разобраться не смогли, какой Кришка вредитель лЮтый.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:34
Что не упомянул о том, как Роналду к нему целоваться лез.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:29
Были , да .
А они что, до сих пор в одной команде играют или живут по соседству , чтобы это происходило каждый день ???
Понимаю твою Ронофобию , но не до такой же степени.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:12
Пока в одной команде по другому и быть не может, а как разошлись, все возвращается к детским ассоциациям.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Юве пострадал сильно после ухода Рона
Elliada
Elliada
вчера в 23:09
Не понял слов Дибалы о том, что Роналду сделал Юве лучше, если команда стала хуже.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:08
Ключевое слово: БЫЛИ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:07
Обмен мнениями "о жизни" прошел на высоте десять тысяч метров в дружественной и тёплой обстановке...
протон
протон
вчера в 22:33
любопытно, а когда играли с аяксом тоже ненавидел криша?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Ну и славненько , когда у игроков хорошие отношения.
Гость
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