Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился подробностями взаимоотношений с футболистом клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Ранее игроки вместе выступали за «Ювентус».
Вместе с Роналду мы отыграли три года, это было замечательно. Команда была очень сильна, а он сделал ее еще лучше.
Существует большой спор, связанный с Лео Месси и Роналду. Однажды мы летели на игру, я сидел в задней части самолета, а он находился впереди меня. В какой-то момент он подошел ко мне, мы немного поговорили о жизни. Я сказал ему: «Я ненавидел тебя, когда был ребенком». Мы посмеялись, у нас всегда были неплохие отношения.
Дырявый сделал Юве так "сильнее", что весь Турин молился о дне когда гей-нарцисс свалит из их команды.
Дырявый сделал Юве так "сильнее", что весь Турин молился о дне когда гей-нарцисс свалит из их команды.
Он просто бестолковый.
Кстати..., Бонуччи, Кьеллини и Куадрадо - такие же; они также как и Дибала за 3 года разобраться не смогли, какой Кришка вредитель лЮтый.
Он просто бестолковый.
Кстати..., Бонуччи, Кьеллини и Куадрадо - такие же; они также как и Дибала за 3 года разобраться не смогли, какой Кришка вредитель лЮтый.
А они что, до сих пор в одной команде играют или живут по соседству , чтобы это происходило каждый день ???
Понимаю твою Ронофобию , но не до такой же степени.
А они что, до сих пор в одной команде играют или живут по соседству , чтобы это происходило каждый день ???
Понимаю твою Ронофобию , но не до такой же степени.