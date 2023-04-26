Дибала рассказал о взаимоотношениях с Роналду

Нападающий «Ромы» поделился подробностями взаимоотношений с футболистом клуба «Аль-Наср» . Ранее игроки вместе выступали за «Ювентус».

Вместе с Роналду мы отыграли три года, это было замечательно. Команда была очень сильна, а он сделал ее еще лучше.

Существует большой спор, связанный с Лео Месси и Роналду. Однажды мы летели на игру, я сидел в задней части самолета, а он находился впереди меня. В какой-то момент он подошел ко мне, мы немного поговорили о жизни. Я сказал ему: «Я ненавидел тебя, когда был ребенком». Мы посмеялись, у нас всегда были неплохие отношения.