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Владельцы ПСЖ хотят создать сеть клубов. Подобная есть у «Манчестер Сити»

вчера, 10:25

Организация Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, планирует расширяться по всему миру, чтобы создать модель, аналогичную City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити».

Qatar Sports Investments хочет обладать сетью фарм-клубов для воспитания молодых футболистов. На данный момент QSI уже владеет 30% акций «Браги». Ожидается, что Qatar Sports Investments вложит деньги и в «Малагу». Клубы из Южной Америки также входят в сферу интересов организации. Катар таким образом хочет создать имидж страны с развитой футбольной индустрией.

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Перевод с as.com Фото: Сайт teamtalk.com
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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 20:29
А вы как хотели? У кого деньги, тот заказывает музыку!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:48
Бедуины, говорили они. Но эти "бедуины" владеют ими.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:48
Спартак то будут в итоге арабским фармом делать? Были разговоры…)
Igo0rek
Igo0rek ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:18
Всеми бы так играли
112910415
112910415
вчера в 13:49
всякий вправе испытать судьбу
Пргиллиаегоилд
Пргиллиаегоилд
вчера в 13:30
У МС только в одном МС уже три клуба.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:15
Хорошая идея. Смогут отдавать туда в аренду своих молодых талантов и прокачивать их.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:42, ред.
Владельцы ПСЖ хотят создать сеть клубов. Подобная есть у «Манчестер Сити».
Вроде бы и цели благие и развитие индустрии футбола и его дальнейшей популяризации у себя и странах Азии, вот только непонятно кто этим должен будет заниматься. Если исходить из того что творится в ПСЖ, и какой вектор развития взяли за основу, скупая всех звёзд мирового футбола, а в итоге это всё не даёт результатов, вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰, а в Лиге Чемпионов полный провал который уже год , то это точно не тот метод развития. В руководстве клуба явно поставили не на ту лошадь 🐎 !) Да и квалифицированного менеджерского состава , футбольных функционеров точно не хватает , даже в одном отдельно взятом клубе ПСЖ . Надо вам , уважаемые шейхи сначало подучиться на конспектах
Red Bull GmbH . Вот у кого нужно поучиться в правильном подходе к делу , так и получении прибыли от своих многомиллионных вложений, как в футбольном бизнесе и Формуле - 1 , так и в бизнесе вообще . Ну вот как-то так, если в кратце.
Всем Добра !
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:41
Денег у них конечно много, ещё и стадион за 700 млн, игроков немерено дорогих, а толку ноль.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:33
Так скоро начнут проводить внутриклубные турниры.
htnheptvvu77
htnheptvvu77
вчера в 12:11
Арабью шальные бабки ляжки жгут
memphis
memphis ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:48
    equipolocal
    equipolocal ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 10:58
    Исправили, спасибо.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 10:55
    Шейхи разошлись. Чемпионат Франции и Англии уже захватили. На очереди другие чемпионаты
    Они как будто играют между собой в футбольный симулятор на компьютере. Только реальными командами и живыми людьми
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 10:54
    Не надоело петросянить про Зенит?
    galem72
    galem72
    вчера в 10:54
    Заголовок "Владельцы ПСЖ хотят создать сеть клубов, как это сделал Манчестер Сити"

    Клуб никакую сеть не создавал. Это сделали его хозяева.
    memphis
    memphis
    вчера в 10:44
    Зенит никто не переплюнет))))
    Гость
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