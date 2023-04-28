Владельцы ПСЖ хотят создать сеть клубов. Подобная есть у «Манчестер Сити».

Организация Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, планирует расширяться по всему миру, чтобы создать модель, аналогичную City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити».
Qatar Sports Investments хочет обладать сетью фарм-клубов для воспитания молодых футболистов. На данный момент QSI уже владеет 30% акций «Браги». Ожидается, что Qatar Sports Investments вложит деньги и в «Малагу». Клубы из Южной Америки также входят в сферу интересов организации. Катар таким образом хочет создать имидж страны с развитой футбольной индустрией.
Они как будто играют между собой в футбольный симулятор на компьютере. Только реальными командами и живыми людьми
Они как будто играют между собой в футбольный симулятор на компьютере. Только реальными командами и живыми людьми
Вроде бы и цели благие и развитие индустрии футбола и его дальнейшей популяризации у себя и странах Азии, вот только непонятно кто этим должен будет заниматься. Если исходить из того что творится в ПСЖ, и какой вектор развития взяли за основу, скупая всех звёзд мирового футбола, а в итоге это всё не даёт результатов, вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰, а в Лиге Чемпионов полный провал который уже год , то это точно не тот метод развития. В руководстве клуба явно поставили не на ту лошадь 🐎 !) Да и квалифицированного менеджерского состава , футбольных функционеров точно не хватает , даже в одном отдельно взятом клубе ПСЖ . Надо вам , уважаемые шейхи сначало подучиться на конспектах
Red Bull GmbH . Вот у кого нужно поучиться в правильном подходе к делу , так и получении прибыли от своих многомиллионных вложений, как в футбольном бизнесе и Формуле - 1 , так и в бизнесе вообще . Ну вот как-то так, если в кратце.
Всем Добра !
Вроде бы и цели благие и развитие индустрии футбола и его дальнейшей популяризации у себя и странах Азии, вот только непонятно кто этим должен будет заниматься. Если исходить из того что творится в ПСЖ, и какой вектор развития взяли за основу, скупая всех звёзд мирового футбола, а в итоге это всё не даёт результатов, вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰, а в Лиге Чемпионов полный провал который уже год , то это точно не тот метод развития. В руководстве клуба явно поставили не на ту лошадь 🐎 !) Да и квалифицированного менеджерского состава , футбольных функционеров точно не хватает , даже в одном отдельно взятом клубе ПСЖ . Надо вам , уважаемые шейхи сначало подучиться на конспектах
Red Bull GmbH . Вот у кого нужно поучиться в правильном подходе к делу , так и получении прибыли от своих многомиллионных вложений, как в футбольном бизнесе и Формуле - 1 , так и в бизнесе вообще . Ну вот как-то так, если в кратце.
Всем Добра !