Владельцы ПСЖ хотят создать сеть клубов. Подобная есть у «Манчестер Сити».

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вчера, 10:25

Организация Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ , планирует расширяться по всему миру, чтобы создать модель, аналогичную City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити».

Qatar Sports Investments хочет обладать сетью фарм-клубов для воспитания молодых футболистов. На данный момент QSI уже владеет 30% акций «Браги». Ожидается, что Qatar Sports Investments вложит деньги и в «Малагу». Клубы из Южной Америки также входят в сферу интересов организации. Катар таким образом хочет создать имидж страны с развитой футбольной индустрией.