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Матыцин: «Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом»

вчера, 14:27

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал коментарий на тему расширения сотрудничества с Сенегалом. Матыцин встретился с президентом Сенегала Маки Саллом 27 апреля в рамках рабочей поездки в Африку.

Сенегал – важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.

Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.

В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров.

Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:37
Всё правильно. Когда тебя отфутболивают все кому не лень, и ты болтаешься, как неприкаянный, в Центральной и Средней Азии, только и остаётся, что готовиться к "расширению спортивных связей с Сенегалом".
dok66
dok66
вчера в 20:27
Из этого сообщения так и не понял , а что там делал министр спорта .
youtomee
youtomee
вчера в 20:07
Эритрея еще, это партнерство с потенциалом
tank 166
tank 166
вчера в 19:24
А если с ними в хоккей сыграть?
Kosmos58
Kosmos58 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:10
Мы сейчас очень слабы, чтоб противостоять сборной Сенегала. Ни вратаря, ни защиты, ни нападения ...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:04
А с Гондурасом уже наладили?!.
pomor45
pomor45
вчера в 17:40
Следует ожидать резкого роста рождаемости мулатов.
drug01
drug01
вчера в 15:59
Чем больше связей тем лучше!!!
LevaSamara
LevaSamara ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 15:45
Мне кажется, что мы уже давно там. Просто в последнее время это стало заметнее.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:44
Сененгал - пьющий человек(жарг.рус.).
Конечно же они для нас не чужие!) А на уровне сборных по футболу - это ещё будем посмотреть кто сильнее.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:24
Опускаемся все ниже и ниже... .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:06
Пора футбольный матч с ними организовывать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:45
В свете европейских событий связи срочно надо расширять. там тоже есть играющие ребята.
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