Матыцин: «Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал коментарий на тему расширения сотрудничества с Сенегалом. Матыцин встретился с президентом Сенегала Маки Саллом 27 апреля в рамках рабочей поездки в Африку.
Сенегал – важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.
Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.
В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров.
Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру.
Конечно же они для нас не чужие!) А на уровне сборных по футболу - это ещё будем посмотреть кто сильнее.
Конечно же они для нас не чужие!) А на уровне сборных по футболу - это ещё будем посмотреть кто сильнее.