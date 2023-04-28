Матыцин: «Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом»

Министр спорта РФ дал коментарий на тему расширения сотрудничества с Сенегалом. Матыцин встретился с президентом Сенегала Маки Саллом 27 апреля в рамках рабочей поездки в Африку.

Сенегал – важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.

Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.

В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров.

Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру.