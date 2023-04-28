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«Барселона» получит лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

вчера, 12:57

«Барселона» сможет в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Каталонцы до 15 мая получат соответствующую лицензию, ход расследования «дела Негрейры» на это не повлияет. Комитет по этике и дисциплине УЕФА не располагает «информацией, которая могла бы поддержать запрет на участие клуба в соревнованиях». Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином.

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амурец
амурец
сегодня в 01:30
По ходу Лапорта занес и Чеферину
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:25
А надо было игнорировать УЕФА, суды, прокуратуру?
Так в жизни бывает, что один пишет доносы, а другому приходится доказывать, что всё это чья-то кампания против клуба. А если смотреть, что больше всех надо только Пересу, который готов против каталонцев выступить в суде, то понятно чьих рук дело!
Ничего нового.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:50
"Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином."

Всё понятно)))
hw94zw8hcn2w
hw94zw8hcn2w
вчера в 15:56
Ну вот начнутся новые обвинения в сторону Барсы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:11
Они нужны там только для статуса, а так они сейчас ни о чём!
ДСА
ДСА
вчера в 15:07
Барселона умеет работать не только с судьями, но и с чиновниками.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08
Встреча президента и главы прошла результативно!
7agkf7ks5f6e
7agkf7ks5f6e
вчера в 14:01
Ну теперь берегитесь, барсуки идут
shlomo
shlomo
вчера в 13:42
Это Барселона разрешила УЕФА взять их в ЛЧ на следующий год.....:))))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:29
но потом её отберут при случае
Пргиллиаегоилд
Пргиллиаегоилд
вчера в 13:27
А смысл?! Опять из группы не выйдут.
Гость
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