«Барселона» получит лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Барселона» сможет в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
Каталонцы до 15 мая получат соответствующую лицензию, ход расследования «дела Негрейры» на это не повлияет. Комитет по этике и дисциплине УЕФА не располагает «информацией, которая могла бы поддержать запрет на участие клуба в соревнованиях». Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином.
Так в жизни бывает, что один пишет доносы, а другому приходится доказывать, что всё это чья-то кампания против клуба. А если смотреть, что больше всех надо только Пересу, который готов против каталонцев выступить в суде, то понятно чьих рук дело!
Ничего нового.
Так в жизни бывает, что один пишет доносы, а другому приходится доказывать, что всё это чья-то кампания против клуба. А если смотреть, что больше всех надо только Пересу, который готов против каталонцев выступить в суде, то понятно чьих рук дело!
Ничего нового.
Всё понятно)))
Всё понятно)))