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В «Факеле» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым

вчера, 17:34

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение экс-наставника «Шинника» Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежской команды.

Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель — попытаться сохранить прописку в РПЛ. Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба. Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона. Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Всё обсудили, обговорили и движемся дальше.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:26
Мну констатировал СВЕРШИВШИЙСЯ факт, а отсюда и пожелания. До назначения я нигде не писал, что замена в данной ситуации это есть хорошо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:41
Могу напомнить. В прошлом году Оренбург из ФНЛ вышел в РПЛ выиграв у Уфы. Торпедо и Факел вышли напрямую. А Химки Юран спас , выиграв у СКА, 3:0 после поражения в первом матче 0:1.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:17
Только в достоверности информации,или предположений.А что касается переходняков,то не "заглядывая в святцы", можно утверждать,что из низов мало кто прошёл в РПЛ через них,если кто-то единожды-не помню.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:08
А какая разница, все эти клубы Факелу вполне по зубам, причем без проблем.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
СКА там уже не "ночует".Теоретически на 3-4 место может претендовать "Волгарь","Динамо" Махачкала и Нефтехимик.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:50
Асхабадзе...Ба,знакомые все лица,и очень "успешные"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:42
Дело в том, что Факелу реально ничто не угрожает, т.к, Балтика и Рубин выходят на прямую, а стыки с Енисеем, Аланией ,СКА и др. они выиграют без проблем и с Пятибратовым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:35
У меня ирония, по поводу действий руководства этого клуба.
Сп62
Сп62
вчера в 19:29
Долгосрочное сотрудничество предполагет работу в ФНЛ? Наломать дров можно быстро, а вот что-то наладить нужно время, особенно в новой команде. Вадим спасал Уфу, команду, которую знал. Здесь ситуация совершенно иная. Почему Евсеев согласился, непонятно. Или уверен, или самоуверен. Второе нежелательно.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:05
Ленин заявлял два шага назад, чтобы сделать шаг вперёд, первый шаг начала движения вперёд. Эти делают два шага назад, чтобы там и остаться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Концовка сезона покажет зря или нет его позвали.
pomor45
pomor45
вчера в 19:02, ред.
Основная цель — попытаться сохранить прописку в РПЛ.
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Стало быть с Пятибратовым даже попытки сочли бесполезными. Чем же им Евсеев такую надежду внушает? Какими достижениями? Стоило бы с болельщиками поделиться. И потом: рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым, а если, что вполне вероятно, попытка окажется неудачной, так на этот случай срок контракта не комментируют. Короче, дело ясное, что дело тёмное и очень пахнет, как минимум, блатом, а то и коррупцией.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01
Кроме того, Евсеев- очень приземленный и примитивный тренер, абсолютно без фантазии. С ним, Факел в красивый футбол играть не будет, точно. Но игру ставить, он умеет, имеет свой почерк и стиль, и возможно, ничего больше Воронежу не нужно.
fvxwzkfwx9e5
fvxwzkfwx9e5
вчера в 18:54
Конечно если работать то несколько лет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:46
Предусмотрительно не комментируют сроки контракта.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:56
У меня есть ещё одна мысль причины увольнения Панибратова, оно прямо противоположное моему данное посту ранее. Возможно будет выглядеть, как бред, поэтому промолчу лучше. Просто посмотрю, что будет дальше и проверю свою интуицию.
Время покажет. Евсееву удачи и добиться результата.
Если получится сохранить прописку, то продолжить отбирать очки, кто сидит годами на вершине трона.
Но, это уже другая история, а пока здесь и сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:41
А не получится как говорил Ленин ; " Шаг вперед - два шага назад" ? Пятибратов - свой в доску , доморощенный, воронежский, команда за него билась. А Евсеев варяг, без особых достижений на тренерском поприще. Я. как патриот воронежского футбола, против смены тренера за несколько туров до финиша, в ситуации. когди ничто не угрожает (реально) Факелу .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:35
Мы тоже рассчитываем на долгосрочное сотрудничество Евсеева в Факеле.
Воронеж должен закрепиться в РПЛ!
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