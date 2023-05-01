В «Факеле» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение экс-наставника «Шинника» Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежской команды.
Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель — попытаться сохранить прописку в РПЛ. Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба. Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона. Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Всё обсудили, обговорили и движемся дальше.
Время покажет. Евсееву удачи и добиться результата.
Если получится сохранить прописку, то продолжить отбирать очки, кто сидит годами на вершине трона.
Но, это уже другая история, а пока здесь и сейчас.
Время покажет. Евсееву удачи и добиться результата.
Если получится сохранить прописку, то продолжить отбирать очки, кто сидит годами на вершине трона.
Но, это уже другая история, а пока здесь и сейчас.
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Стало быть с Пятибратовым даже попытки сочли бесполезными. Чем же им Евсеев такую надежду внушает? Какими достижениями? Стоило бы с болельщиками поделиться. И потом: рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым, а если, что вполне вероятно, попытка окажется неудачной, так на этот случай срок контракта не комментируют. Короче, дело ясное, что дело тёмное и очень пахнет, как минимум, блатом, а то и коррупцией.
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Стало быть с Пятибратовым даже попытки сочли бесполезными. Чем же им Евсеев такую надежду внушает? Какими достижениями? Стоило бы с болельщиками поделиться. И потом: рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым, а если, что вполне вероятно, попытка окажется неудачной, так на этот случай срок контракта не комментируют. Короче, дело ясное, что дело тёмное и очень пахнет, как минимум, блатом, а то и коррупцией.