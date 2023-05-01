В «Факеле» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Евсеевым

Генеральный директор «Факела» прокомментировал назначение экс-наставника «Шинника» на пост главного тренера воронежской команды.

Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель — попытаться сохранить прописку в РПЛ . Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба. Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона. Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Всё обсудили, обговорили и движемся дальше.