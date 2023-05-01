В «Локомотиве» подтвердили уход Галактионова из молодёжной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал об уходе главного тренера «железнодорожников» с аналогичного поста в молодёжной сборной России.

Михаил Галактионов действительно ушёл из молодёжной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба.