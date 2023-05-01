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В «Локомотиве» подтвердили уход Галактионова из молодёжной сборной России

сегодня, 00:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об уходе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова с аналогичного поста в молодёжной сборной России.

Михаил Галактионов действительно ушёл из молодёжной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба.

Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России.

Ранее стало известно имя нового наставника национальной команды.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:28
Не вижу смысла продолжать диалог дальше в этом ключе. Удачи в игре, играйте и выигрывайте.
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:13
Оговорюсь, дружище, что на текущий месяц победителя в группе Л. Яшина лично по моему видению, просто нет! Если Вы другого мнения, то имеете полное право это сделать.
Гость
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