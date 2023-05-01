«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт

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вчера, 10:21

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим .

Текущее соглашение норвежца рассчитано до лета 2027 года, однако «горожане» уже хотят предложить игроку новую сделку.

«Манчестер Сити» принял такое решение на фоне слухов об интересе к Холанду со стороны «Реала».