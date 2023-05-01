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«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт

вчера, 10:21

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим Эрлингом Холандом.

Текущее соглашение норвежца рассчитано до лета 2027 года, однако «горожане» уже хотят предложить игроку новую сделку.

«Манчестер Сити» принял такое решение на фоне слухов об интересе к Холанду со стороны «Реала».

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:22
Двойные. Еще как двойные. В одном случае ты говоришь что дали голы салаха и холанда а в случае месси наоборот. Даже если он забил 150 голов кроме зб и зм эти голы ничего не дали его команде. это все говорю в ответ на твое суждение, я считаю что это невероятный рекорд. Но тем не менее считаю что не надо недооценивать голы хоть он и меньше забил чем месси.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Никаких двойных стандартов. Месси забил 91 гол. Такое не удавалось никому в истории. А Холанн забил 50 голов. Игроков, которые столько забили несколько. Разницу между вечным рекордом и статистики выше среднего не видишь??

Я много раз говорил. Не верю, что нужно снова говорить. Голы Холанна не принесли пользу Сити на ДАННЫЙ МОМЕНТ!!!! Если он поможет выиграть ЛЧ, то это будет другое дело. Тогда я признаю, что он молодец, потому что Сити без него не выигрывал ЛЧ. А сейчас Сити добился того, чего добивался без Холанна с его 50 голами
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:06
месси добился невероятного результата в том году я согласен.

Но ты 50 голов в самой сложной лиге в первом сезоне холанда считаешь бессмысленными (кстати сезон еще продолжается) плюс возможно много трофеев благодаря и этим голам холанда. А голы месси это показатель хотя ничего не выиграл. Лига чемпионов 2011 вообще не имеет отношение к этим голам.

В случае салаха и холанда тебе важны трофеи хотя чемпионат Англии самый сложный а в случае месси важна его статистика. Двойные стандарты
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:11
Посмотрим тащит ли он Сити кубок лиги чемпионов или он не топ футболист. В Англии просто летали игроки как Руни Бекхем Ширер но в сборной и в евро кубке нет
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:22
ну ты не сравнивай 91 гол Месси с 50 голами Холанна. Месси установил рекорд на века. Такого показателя не достигал даже Пеле в дворовой лиге. И Месси установил тот рекорд после победы в ЛЧ в 2011 году.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:36
С чего это бессмысленные? До Гвардиолы Сити выигрывал трофеи, но мало и не регулярно. Пеп создал конвейер по завоеванию трофеев. Сити прогрессирует. 7-8 лет назад вылетать в 1/8 финала было нормой, а сейчас полуфинал норма. Планка растет с каждым годом.

Сколько мне насчет Холанна понаписали!!!! Я просто говорю, что на ДАННЫЙ МОМЕНТ он ничего не дал Сити, чтобы предлагать ему улучшенный контракт. Он уже самый высокооплачиваемый игрок Сити. Можно забить 50 голов и ничего не выиграть. Тогда какой смысл в новом контракте???

Насчет того, что Сити в будущем может заработать на продаже Холанна. Это неизвестно. Возможно, он сдуется из-за травмы. Посмотри на Ван Дейка образца 2019 года и сейчас. Или уйдет свободным агентом.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:11
В 2012 году месси забил 91 гол но в том году только кубок и суперкубок испании выиграли. Лигу чемпионов проиграли и чемпионат 2 место. Но почему ты гордишься этим. (Хотя я считаю это поводом для гордости)

Салах забил много голов был одним из лучших. Дошел до финала в чемпионате отстали помоему на одно очко. То что ливерпуль не выиграл титул это проблема не салаха, он свою работу выполнил на 100 процентов.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:05
Это один из лучших трансферов сити. Даже если вы не выиграете лигу чемпионов то холанда сити продаст с большой выручкой. Если он продолжит забивать конечно.

А так если судить по твоему мышлению то все миллиарды которые потратил сити на тренеров и игроков бессмысленные. Так как они не выиграли лигу чемпионов.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:38
Ну я тебя понял
Если так считаешь то ладно,пусть будет!
Я считаю по другому
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:34
Какая разница кто сколько забивает??? Главное - результаты команды. К примеру, в 2018 году Салах забивал много, но АПЛ и ЛЧ выиграть не получилось. И что? Я говорю, если результаты Сити не будут лучше, чем были до его прихода, его голы ничего не стоят.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:59
Не согласен!
До Холанда в МанСити никто не забивал столько много,даже Агуэро!
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:12
В прошлом сезоне без Холанна были в полуфинале, в позапрошлом - в финале ЛЧ. И что? Не было бы Холанна, забивали бы другие. Я не сказал, что они мусорные. Они станут мусорными, если Сити не выиграет ЛЧ. Без победы в ЛЧ, Сити добивался всего без Холанна
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:57
Что это я сейчас прочёл?
Ты правда считаешь голы Холанда мусорными?
Он забил уже 50 голов в сезоне,убери их и где будет Сити?
Без его 12 голов в лч Сити врядли был бы в полуфинале
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:44
Ясно песня предложат... да еще и пропишут в контракте бешенную сумму отступных
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:42
Конечно не смогли, футбол это не матиматика, если бы вы могли всех уделывать без усиления, то не усиливались бы и не нужно было бы покупать Холланда
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:17
Любая команда с таким напом сильнее чем без него....
Парню всего 22 года....да Бензема в футбол играет дольше чем Холанд живёт...будет и норвег когда то тащером....
Мне кажется он сейчас и не претендует на вожака-лидера.....просто исправно делает свою работу....ему сказали голы колотить - он и колотит не останавливаясь....
Пусть Золотые мечты получают те кто получают их ежегодно....он же забивака....и в своей специальности он лучший на сегодня....да думаю он и не то чтобы войти в историю МС колотит...а просто потому что профессионал...и в Реале колотил не меньше бы.....и наверное оды про то что МС ему дал больше чем он МС неуместны....он как и большинство....наймит...который за нехилый оклад предоставляет свои услуги...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:43
Сейчас если задуматься, то понимаешь (конечно изначально понятно было), что Роналду поступил очень глупо, выбрав Манчестер Юнайтед вместо Манчестер Сити. Упустил возможность забивать ещё десятки голов и установить множество рекордов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:41
Если он мыслит правильно, то не будет подписывать новый контракт, чтоб не загонять себя в золотую клетку как Мбаппе.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:09
Какая разница кому он забивал? В 2021 году, когда Сити дошел до финала ЛЧ, они выбили Боруссию без Холанна. И что?

Боруссия с ним была на втором месте и без него на втором месте. А может Боруссия сможет выиграть чемпионат. Если Холанн был бы таким тащером, каким его представляют, то Боруссия без него должна в середине таблицы барахтаться, а не на втором месте быть. Если с ним и без него у Сити и Боруссии такие же результаты, то он не ключевой игрок
Elliada
Elliada ответ sjc2m6rr5e6r (раскрыть)
вчера в 14:05
Я говорю, что на данный момент он ничего не дал Сити, чтобы получить новый контракт. Если с ним такие же результаты, как и без него, зачем ему предлагать контракт??? Пусть заработает себе контракт не голами в АПЛ, а в ЛЧ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
"Посмотри на Боруссию. Они даже не заметили отсутствия Холанна."

Ещё как заметили! В ЛЧ на групповом этапе он забил Боруссии решающий второй мяч и принёс победу Сити.
С Челси в плей офф также заметили, когда безбожно пороли свои моменты для взятия ворот.
С Баварией заметили, когда некому было забивать/замыкать передачи...
Заметят и по окончанию Бундеслиги, которую не выиграют из-за потерь очков со Штутгартом, Бохумом и другими немецкими догами.
3pn34mvzgaub
3pn34mvzgaub
вчера в 12:50
Смысл его продлить есть, цена на него будет только расти
sjc2m6rr5e6r
sjc2m6rr5e6r ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:39
У каждого свой взгляд.
Вот вы говорите, что Холанд набивает только статистику и не усилил игру команды, но я не понимаю такого суждения.
А когда вы поймёте, что он усилил игру, когда МС выиграет ЛЧ?
Что это за суждение? Либо он усиливает, либо нет, а уж победа в ЛЧ это нечто другое.
По моему мнению Холанд и МС подходят к друг другу. Я ещё когда стало известно о переходе, но Холанд ещё не сыграл ни один матч за МС, сказал, что если Гвардиола найдёт правильное использования Холанда, то получится очень круто. Пока всё идёт по плану.
А Холанд добавил МС конкретики в первую очередь и возможно дал МС то чего ему нахватало.
pb32caz2zrjr
pb32caz2zrjr
вчера в 12:31
МС надо не скупиться и как можно на больше продлять лучшего футболиста на данный момент.
Тем более Холанду всего 22 года и если всё пойдёт нормально он ещё долгие годы будет радовать болельщиков своей игрой.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:26, ред.
До 2027 года 4 года целых, рановато. Это первый сезон только. Реал за своим "любимчиком" - черепашкой ниндзя вроде интересовался
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 12:24
За лояльность придётся доплатить сверху.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:01
Похоже намечается пожизненный контракт с игроком.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:55
Правильно делают, нужно оставлять молодого, иначе уведут из под носа.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:43
Наверно будет улучшенный контракт - это точно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:32
В кои то веки согласен с тобой, но и заслуга Холланда ещё в том, что он сумел стать командным игроком, не тянет на себя одеяло, не стал Ибрагимовичем
Гость
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