«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт с нападающим Эрлингом Холандом.
Текущее соглашение норвежца рассчитано до лета 2027 года, однако «горожане» уже хотят предложить игроку новую сделку.
«Манчестер Сити» принял такое решение на фоне слухов об интересе к Холанду со стороны «Реала».
Сейчас у Сити повторение прошлого сезона - чемпионство + полуфинал ЛЧ. Если всё так останется, то статистика Холанна - мусор. Получается он не усилил Сити, а только набивает статистику.
Как я сказал, на данный момент это Сити тащит Холанна. Благодаря Сити Холанн стал претендентом на ЗМ, получит ЗБ и установил несколько рекордов. + благодаря статистике может получить жирный контракт. А какая выгода Сити???
Посмотри на Боруссию. Они даже не заметили отсутствия Холанна.
Если ЛЧ не выиграют, то это провальный трансфер, пусть хоть 100 голов за сезон забьет.
Сейчас у Сити повторение прошлого сезона - чемпионство + полуфинал ЛЧ. Если всё так останется, то статистика Холанна - мусор. Получается он не усилил Сити, а только набивает статистику.
Как я сказал, на данный момент это Сити тащит Холанна. Благодаря Сити Холанн стал претендентом на ЗМ, получит ЗБ и установил несколько рекордов. + благодаря статистике может получить жирный контракт. А какая выгода Сити???
Посмотри на Боруссию. Они даже не заметили отсутствия Холанна.
Если ЛЧ не выиграют, то это провальный трансфер, пусть хоть 100 голов за сезон забьет.
Вот вы говорите, что Холанд набивает только статистику и не усилил игру команды, но я не понимаю такого суждения.
А когда вы поймёте, что он усилил игру, когда МС выиграет ЛЧ?
Что это за суждение? Либо он усиливает, либо нет, а уж победа в ЛЧ это нечто другое.
По моему мнению Холанд и МС подходят к друг другу. Я ещё когда стало известно о переходе, но Холанд ещё не сыграл ни один матч за МС, сказал, что если Гвардиола найдёт правильное использования Холанда, то получится очень круто. Пока всё идёт по плану.
А Холанд добавил МС конкретики в первую очередь и возможно дал МС то чего ему нахватало.
Вот вы говорите, что Холанд набивает только статистику и не усилил игру команды, но я не понимаю такого суждения.
А когда вы поймёте, что он усилил игру, когда МС выиграет ЛЧ?
Что это за суждение? Либо он усиливает, либо нет, а уж победа в ЛЧ это нечто другое.
По моему мнению Холанд и МС подходят к друг другу. Я ещё когда стало известно о переходе, но Холанд ещё не сыграл ни один матч за МС, сказал, что если Гвардиола найдёт правильное использования Холанда, то получится очень круто. Пока всё идёт по плану.
А Холанд добавил МС конкретики в первую очередь и возможно дал МС то чего ему нахватало.