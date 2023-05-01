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«Ювентус» не намерен расставаться с Аллегри

сегодня, 00:58

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво сообщил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Я думаю, было бы слишком очевидным говорить о том, что Аллегри находится на своём месте. Он подписал контракт на 4 года и ещё не находится даже на полпути к реализации этого проекта. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, так что это даже не обсуждается.

Для нас важно то, что мы хотим учиться, расти и совершенствоваться даже в такой трудный для директоров, тренеров и игроков сезон.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Значит Зидана нужно ждать в Реале.
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