«Ювентус» не намерен расставаться с Аллегри

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво сообщил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером команды .

Я думаю, было бы слишком очевидным говорить о том, что Аллегри находится на своём месте. Он подписал контракт на 4 года и ещё не находится даже на полпути к реализации этого проекта. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, так что это даже не обсуждается.

Для нас важно то, что мы хотим учиться, расти и совершенствоваться даже в такой трудный для директоров, тренеров и игроков сезон.