ЦСКА продаст Дивеева. Стороны не могут согласовать зарплату

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вчера, 15:00

Защитник , скорее всего, покинет ЦСКА после окончания нынешнего сезона.

В следующей кампании тренерский штаб «армейцев» хочет сделать ставку на . Кроме того, их беспокоит травматичность Дивеева.

Дивеев хочет подписать новый контракт с зарплатой в 2 млн евро, однако ЦСКА готов платить игроку только 1,8 млн евро.

Чтобы не потерять защитника бесплатно, «армейцы» готовы продать его летом. В подписании Дивеева заинтересованы «Наполи» и «Зенит». Сам Игорь хочет перейти в команду, которая выступает в еврокубках.