ЦСКА продаст Дивеева. Стороны не могут согласовать зарплату

Защитник Игорь Дивеев, скорее всего, покинет ЦСКА после окончания нынешнего сезона.
В следующей кампании тренерский штаб «армейцев» хочет сделать ставку на Илью Агапова. Кроме того, их беспокоит травматичность Дивеева.
Дивеев хочет подписать новый контракт с зарплатой в 2 млн евро, однако ЦСКА готов платить игроку только 1,8 млн евро.
Чтобы не потерять защитника бесплатно, «армейцы» готовы продать его летом. В подписании Дивеева заинтересованы «Наполи» и «Зенит». Сам Игорь хочет перейти в команду, которая выступает в еврокубках.
Сбить утку!)
Сбить утку!)
Спасибо, что заметил. С Первомаем, здоровья, удачи.
Спасибо, что заметил. С Первомаем, здоровья, удачи.
Умный, хитрый, расчётливый руководитель так и поступает). Прошли те времена, когда ЕЛГ заманивал игроков купюрами шелестя перед носом, типа Павлюченко. Другие методы теперь).
Умный, хитрый, расчётливый руководитель так и поступает). Прошли те времена, когда ЕЛГ заманивал игроков купюрами шелестя перед носом, типа Павлюченко. Другие методы теперь).
А я и не утверждаю, что он лучше, я просто сказал, что ему нужно быть скромнее в своих запросах. И вообще, пользуясь нынешней ситуацией, нам пора и в футболе использовать "импортозамещение". От официальных международных турниров для команд всех уровней наш футбол отстранён, а значит и нет надобности футбольным клубам усиливаться дорогостоящими иностранцами, которые и сами не горят особым желанием играть в РПЛ. На этом фоне можно подумать о ликвидации перекоса в зарплате наших переоценённых футболистов. А кто хочет хорошо зарабатывать, подчёркиваю зарабатывать, а не получать, пусть пашет, пусть обращает на себя внимание иностранных селекционеров и едет играть в сильные клубы и там выдвигает требования по з/п на которую он претендует, глядишь и уровень наших футболистов повысится. Ведь так и было в первой половине девяностых, зарплаты наших игроков были скромными, а желание уехать в Европу заставляло их играть гораздо эффективнее и за игру Сборной того периода было не так стыдно.
А я и не утверждаю, что он лучше, я просто сказал, что ему нужно быть скромнее в своих запросах. И вообще, пользуясь нынешней ситуацией, нам пора и в футболе использовать "импортозамещение". От официальных международных турниров для команд всех уровней наш футбол отстранён, а значит и нет надобности футбольным клубам усиливаться дорогостоящими иностранцами, которые и сами не горят особым желанием играть в РПЛ. На этом фоне можно подумать о ликвидации перекоса в зарплате наших переоценённых футболистов. А кто хочет хорошо зарабатывать, подчёркиваю зарабатывать, а не получать, пусть пашет, пусть обращает на себя внимание иностранных селекционеров и едет играть в сильные клубы и там выдвигает требования по з/п на которую он претендует, глядишь и уровень наших футболистов повысится. Ведь так и было в первой половине девяностых, зарплаты наших игроков были скромными, а желание уехать в Европу заставляло их играть гораздо эффективнее и за игру Сборной того периода было не так стыдно.
Но там налог раза в 2-3 выше российского, и скамейки не очень комфортные.
В конюшне бегал бы по полю с лучшей зарплатой...
Но там налог раза в 2-3 выше российского, и скамейки не очень комфортные.
В конюшне бегал бы по полю с лучшей зарплатой...