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ЦСКА продаст Дивеева. Стороны не могут согласовать зарплату

вчера, 15:00

Защитник Игорь Дивеев, скорее всего, покинет ЦСКА после окончания нынешнего сезона.

В следующей кампании тренерский штаб «армейцев» хочет сделать ставку на Илью Агапова. Кроме того, их беспокоит травматичность Дивеева.

Дивеев хочет подписать новый контракт с зарплатой в 2 млн евро, однако ЦСКА готов платить игроку только 1,8 млн евро.

Чтобы не потерять защитника бесплатно, «армейцы» готовы продать его летом. В подписании Дивеева заинтересованы «Наполи» и «Зенит». Сам Игорь хочет перейти в команду, которая выступает в еврокубках.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:19
Переполох за две сотки на таком уровне?
Сбить утку!)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:38
В еврокубках играют трибалты,Трансильвания ,и монстры Закавказья.Так что там ему и надо искать место. Правда,претензии на зряплату они удовлетворить не смогут.
ABir
ABir
вчера в 19:17
Тогда конечно лучше в Наполи
Брулин
Брулин
вчера в 18:29
Большинство голов - через центр. Где Дивеев?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:25
Согласен на 150%
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:25
Чёрт попутал после праздничного застолья), Игорь конечно, о нём речь.
Спасибо, что заметил. С Первомаем, здоровья, удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:16
ЕЛГ никуда не отпустит ни Девеева, ни Облякова. Все это дизинформация причем от своих же. Теперь заклуют защитника упрекая болельщики, обвиняя его в жадности, в отсутствие верности, патриотизма. Акция! Для наставления, воспитания, зговорчивости.
Умный, хитрый, расчётливый руководитель так и поступает). Прошли те времена, когда ЕЛГ заманивал игроков купюрами шелестя перед носом, типа Павлюченко. Другие методы теперь).
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
А я и не утверждаю, что он лучше, я просто сказал, что ему нужно быть скромнее в своих запросах. И вообще, пользуясь нынешней ситуацией, нам пора и в футболе использовать "импортозамещение". От официальных международных турниров для команд всех уровней наш футбол отстранён, а значит и нет надобности футбольным клубам усиливаться дорогостоящими иностранцами, которые и сами не горят особым желанием играть в РПЛ. На этом фоне можно подумать о ликвидации перекоса в зарплате наших переоценённых футболистов. А кто хочет хорошо зарабатывать, подчёркиваю зарабатывать, а не получать, пусть пашет, пусть обращает на себя внимание иностранных селекционеров и едет играть в сильные клубы и там выдвигает требования по з/п на которую он претендует, глядишь и уровень наших футболистов повысится. Ведь так и было в первой половине девяностых, зарплаты наших игроков были скромными, а желание уехать в Европу заставляло их играть гораздо эффективнее и за игру Сборной того периода было не так стыдно.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:25
С праздником, Анатолий, с Первомаем! Я и не забываю, разве можно забыть лучшие годы своей жизни.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:19
А Ваня это кто ? Обляков?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:18
А чем он хуже таких "звездных" защитников, как Джикия, Фернандес, Сазонов, Чистяков, Дуарте, Кайо , который имею контракты 2 и 2+_?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:17
Будет хорошее предложение из --за бугра и ЕЛГ отпустит Ваню, благо замена ему есть. Но верится в запрос с трудом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:15
Володя, с праздником! Мы, советские люди его не должны забывать. А по существу, правильно сказал ЕЛГ. Кто то специализируется на производстве и распространении лжи, по современному фейков.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:01
То, что разница символическая наводит на мысль, что новость фейковая.
ДСА
ДСА
вчера в 16:58
Дивеев мог бы и подвинуться. Сумма то незначительная. Другие столько платить не будут.
isamsn
isamsn
вчера в 15:53
А стоит ли он такой зарплаты. Играет Игорь для 23 лет вроде неплохо, но правда и косячит регулярно. Ещё пару лет поиграл бы в клубе да опыта набрался, а потом и в Европу можно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:53
Дивееву надо быть чуточку скромнее в своих запросах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
ДОПУСТИМ, Наполи согласится платить ему 2 лимона (хотя вряд ли).
Но там налог раза в 2-3 выше российского, и скамейки не очень комфортные.
В конюшне бегал бы по полю с лучшей зарплатой...
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:11
Торг по зарплате неуместен...:)))... вопрос, а кто ему будет платить хотя бы столько же?
4r74gkdzndya
4r74gkdzndya
вчера в 15:09
Его уже давно "продали", вот только не берёт никто.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:07
Что то новость как то не аргументировано составлена. 1,8 млн и 2 млн - разница символическая, я думаю причина иная. В Европу Игорь хочет. Посмотрим
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