Моуриньо отказал «Челси». Тренер выразил желание остаться в «Роме»

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вчера, 19:27

Главный тренер «Ромы» отклонил предложение «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, с португальцем связывался директор лондонцев, который хотел обсудить со специалистом возможность перехода в английский клуб. Наставник «джаллоросси» дал понять, что не заинтересован в этом. Моуриньо выразил желание встретиться с владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным по поводу продолжения сотрудничества.