Моуриньо отказал «Челси». Тренер выразил желание остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отклонил предложение «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, с португальцем связывался директор лондонцев, который хотел обсудить со специалистом возможность перехода в английский клуб. Наставник «джаллоросси» дал понять, что не заинтересован в этом. Моуриньо выразил желание встретиться с владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным по поводу продолжения сотрудничества.
P.S. Имхо. Теперь только смена собственника может хоть как то мотивировать маститых тренеров податься в Челси..., ибо если владелец клуба ходит по раздевалкам тимы, выполняя тем самым работу тренера, то это совсем финиш.
P.S. Имхо. Теперь только смена собственника может хоть как то мотивировать маститых тренеров податься в Челси..., ибо если владелец клуба ходит по раздевалкам тимы, выполняя тем самым работу тренера, то это совсем финиш.
Учитывая что для Челси Жозе что-то значит, а команда Челси не самый плохой вариант, Жозе мог бы поставить автобус с результатом, а это уже очки и шаг вверх по таблице. Да и с Челси Жозе не выиграл ЛЧ, было бы здорово перед завершением карьеры выиграть ЛЧ вместе с Челси и сказать - наконец-то мы это сделали )
Учитывая что для Челси Жозе что-то значит, а команда Челси не самый плохой вариант, Жозе мог бы поставить автобус с результатом, а это уже очки и шаг вверх по таблице. Да и с Челси Жозе не выиграл ЛЧ, было бы здорово перед завершением карьеры выиграть ЛЧ вместе с Челси и сказать - наконец-то мы это сделали )