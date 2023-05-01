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Моуриньо отказал «Челси». Тренер выразил желание остаться в «Роме»

вчера, 19:27

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отклонил предложение «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, с португальцем связывался директор лондонцев, который хотел обсудить со специалистом возможность перехода в английский клуб. Наставник «джаллоросси» дал понять, что не заинтересован в этом. Моуриньо выразил желание встретиться с владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным по поводу продолжения сотрудничества.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:59
Он с Боэли точно не сработается. Да и при всем уважении не хочется его очередного возвращения…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:14
Да ну....
Моуриньо на таком жидком киселе не проведешь..
Здесь Рому склеил в более менее команду, а там миллиардер сам не знающий чего хочет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:56, ред.
Учитывая бюджет Челси наверное было бы правильно принять предложение Челси, ведь в Роме таких перспектив не будет, по крайней мере в ближайшее время. Может дело не только в трофеях, может Жозе нравится сама атмосфера в Роме.
Учитывая что для Челси Жозе что-то значит, а команда Челси не самый плохой вариант, Жозе мог бы поставить автобус с результатом, а это уже очки и шаг вверх по таблице. Да и с Челси Жозе не выиграл ЛЧ, было бы здорово перед завершением карьеры выиграть ЛЧ вместе с Челси и сказать - наконец-то мы это сделали )
tgrw85emu5rb
tgrw85emu5rb
вчера в 21:20
Наверно это правильно, в Роме сейчас спокойнее, получается там не плохо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:23, ред.
Самодур Боэли загнал клуб в такую беспросветную яму, что даже его деньги теперь роли не играют... Моуриньо правильно рассудил: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

P.S. Имхо. Теперь только смена собственника может хоть как то мотивировать маститых тренеров податься в Челси..., ибо если владелец клуба ходит по раздевалкам тимы, выполняя тем самым работу тренера, то это совсем финиш.
протон
протон
вчера в 20:08
Легенда Челси,Интера,Реала,Порту.Если выиграет ЛЕ с Ромой,то станет легендой римлян и будет бодаться с Анчелотти за звание лучшего тренера XXI века
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:29
Даже Моуриньо понимает бесполезность перехода в Челси.
49vtt3x6jrjv
49vtt3x6jrjv
вчера в 19:29
Маур не дурак идти сейчас в Челси.
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