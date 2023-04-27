Зидан может вернуться в «Реал», стороны ведут переговоры .

1682621669

вчера, 21:54

может в третий раз стать главным тренером «Реала».

Сообщается, что стороны ведут переговоры касательно возможного сотрудничества. По слухам, нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, Зидан в таком случае сменит его в клубе из Мадрида. У француза есть и другие варианты продолжения карьеры.

Ранее под руководством Зидана «Реал» два раза выиграл Ла Лигу и взял три титула победителя Лиги чемпионов.