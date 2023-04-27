Зидан может вернуться в «Реал», стороны ведут переговоры .

Зинедин Зидан может в третий раз стать главным тренером «Реала».
Сообщается, что стороны ведут переговоры касательно возможного сотрудничества. По слухам, нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, Зидан в таком случае сменит его в клубе из Мадрида. У француза есть и другие варианты продолжения карьеры.
Ранее под руководством Зидана «Реал» два раза выиграл Ла Лигу и взял три титула победителя Лиги чемпионов.
Не даром значит сегодня прошла информация, что главный тренер сливочных Карло Анчелотти является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии . И не от кого нибудь, а от самого президента федерации футбола Бразилии. У Анчелотти останется взять с Реалом ещё один кубок Лиги Чемпионов и со спокойной душой отправиться в сборную Бразилии . Ну а Зидан вернётся в свой родной для него клуб Реал . Правда ещё ходили слухи, когда Зидана сватали ещё и в другой родной для него клуб Ювентус, где он выступал только в роли игрока. Теперь есть возможность возглавить Юве уже в качестве главного тренера . Вообщем только время расставит всё по местам и в скором времени мы уже все узнаем где окажется в итоге Зидан .
Не даром значит сегодня прошла информация, что главный тренер сливочных Карло Анчелотти является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии . И не от кого нибудь, а от самого президента федерации футбола Бразилии. У Анчелотти останется взять с Реалом ещё один кубок Лиги Чемпионов и со спокойной душой отправиться в сборную Бразилии . Ну а Зидан вернётся в свой родной для него клуб Реал . Правда ещё ходили слухи, когда Зидана сватали ещё и в другой родной для него клуб Ювентус, где он выступал только в роли игрока. Теперь есть возможность возглавить Юве уже в качестве главного тренера . Вообщем только время расставит всё по местам и в скором времени мы уже все узнаем где окажется в итоге Зидан .
Но уже второе пришествие Зидана в Реал показало, что ресурс их сотрудничества исчерпан. Реал при Зидане в 2019-2021 гг. играл хуже, чем затем при Анчелотти.
Но уже второе пришествие Зидана в Реал показало, что ресурс их сотрудничества исчерпан. Реал при Зидане в 2019-2021 гг. играл хуже, чем затем при Анчелотти.