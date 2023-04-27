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Зидан может вернуться в «Реал», стороны ведут переговоры

вчера, 21:54

Зинедин Зидан может в третий раз стать главным тренером «Реала».

Сообщается, что стороны ведут переговоры касательно возможного сотрудничества. По слухам, нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, Зидан в таком случае сменит его в клубе из Мадрида. У француза есть и другие варианты продолжения карьеры.

Ранее под руководством Зидана «Реал» два раза выиграл Ла Лигу и взял три титула победителя Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:17
Очередная утка, особенно на фоне того, что Анчелотти сам сказал, что вместе с сыном остаётся в Реале на следующий сезон.
112910415
112910415
сегодня в 08:14
тренер будет думать ... наверно, откажется
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:03
Мне кажется,что с нынешним Реалом Зидан не справится,когда он работал состав был шире,а сейчас на пальцах пересчитать,потому что,на два фронта не хватает сил,даже три(кубок),Карло справляется на отлично!!! У Реала своего рода кризис,мне,так кажется!!
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 06:46
Грядут перемены для Реала
Кроос Модрич Карвахаль Бензема...
протон
протон
сегодня в 06:44
Анчелотти отдохнёт и новый заход ?)
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:12
А может это... Сразу обоих?! Чё туда-сюда тасовать :)
Тем более опыт уже был такой, даже ЛЧ взяли :)
ABir
ABir
вчера в 23:59
Позиция Анчелотти не понятна в такой ситуации
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:45
Зидан и Реал отличный симбиоз для добывания титулов
Так что буду рад видеть Зизу тренером Мадрида!
faneng
faneng
вчера в 23:17
Ага, только Зидана Реалу и не хватало. Это уже превращается в комедию. Зидан годами выбирает место продолжения тренерской карьеры и возвращается все равно в Реал. Возникает ощущение, что он боится тренировать кого-либо кроме Реала.
Но уже второе пришествие Зидана в Реал показало, что ресурс их сотрудничества исчерпан. Реал при Зидане в 2019-2021 гг. играл хуже, чем затем при Анчелотти.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:05
И закинул старик (Перес) невод в море третий раз...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:00
Реалу нужно будет строить новую команду, но а какой же из Зидана "строитель"?! Да, у Зизу огромный авторитет, он и Переса может на место поставить если нужно, и команду завести, мотивировать ее, но это немного другое, команды то не будет, ее нужно создать! Через год уйдут Тони, Лука и Карим, и что тогда Зизу будет делать?! Мне кажется тут нужен другой человек, вот только свободных то нет никого! Только Конте как вариант, но учитывая его конфликтность, Перес может и не станет терпеть заскоки итальянца!!! Нагельсман был бы интересным вариантом, но он вроде как уже с Тоттенхэмом договаривается. Ходят слухи про Рауля, но там опыта маловато.... а так больше ни кто на ум и не приходит
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:55
Зидан может вернуться в «Реал», стороны ведут переговоры .
Не даром значит сегодня прошла информация, что главный тренер сливочных Карло Анчелотти является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии . И не от кого нибудь, а от самого президента федерации футбола Бразилии. У Анчелотти останется взять с Реалом ещё один кубок Лиги Чемпионов и со спокойной душой отправиться в сборную Бразилии . Ну а Зидан вернётся в свой родной для него клуб Реал . Правда ещё ходили слухи, когда Зидана сватали ещё и в другой родной для него клуб Ювентус, где он выступал только в роли игрока. Теперь есть возможность возглавить Юве уже в качестве главного тренера . Вообщем только время расставит всё по местам и в скором времени мы уже все узнаем где окажется в итоге Зидан .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:25
Разве такая новость не была раньше?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:19
Зидану самому это не надоело интересно…хотелось бы посмотреть на него, и оценить его способности в клубе, помимо топового Реала, где в конкурентах полуразобранная Барселона.
Гость
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