«Челси» находится на финальной стадии переговоров с Почеттино .

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино возглавит «Челси».
«Челси» готов продолжить переговоры с аргентинцем на этой неделе, чтобы согласовать заключительные, решающие моменты.
После важных внутренних переговоров в Лос-Анджелесе в эти выходные лондонский клуб вступает в завершающую стадию процесса по приглашению Почеттино.
Одним словом, для Почеттино это также урок, так как в Шпорах не было такой ситуации. А тут ему придется как-то искать общий язык со всем набором игроков. И по-любому они летом ещё кого-то приобретёт.
Время покажет как Почеттино разрулит в данной ситуации!
Одним словом, для Почеттино это также урок, так как в Шпорах не было такой ситуации. А тут ему придется как-то искать общий язык со всем набором игроков. И по-любому они летом ещё кого-то приобретёт.
Время покажет как Почеттино разрулит в данной ситуации!
Не знаю даже как относиться к этой новости. Учитывая то что сейчас происходит внутри клуба и как действует весь менеджерский состав в полном составе, то и приглашение на пост главного тренера Почеттино, можно считать каким-то промежуточным или спонтанным явлением, как впрочем всё что творится в Челси.
Это неизвестно даже по каким критериям и для каких целей было приобретение множества игроков, без нового тренерского штаба, просто бессознательно, как говорится, пусть будет, а вдруг пригодится. Теперь приглашение Почеттино. Что и где выиграл Почеттино ??? Нигде и ничего ! Ну если не ошибаюсь, то в звёздном составе ПСЖ всё-таки сумел выиграть, вернее ему проиграл Олимпик в финале за Суперкубок Франции.
При этом Почеттино с таким супер звёздным составом даже не смог выиграть фермерскую лигу 1, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где он уступил в полуфинале Манчестер Сити. Вот на этом пожалуй и вся карьера Почеттино. Всё конечно же может произойти в этом мире, даже собаки 🐕 🐕 в космосе побывали. Но с таким руководством которое сейчас у руля Челси, то и тандем с Почеттино ничего не изменит. А про чемпионство в АПЛ можно забыть, как и о Лиге Чемпионов, и даже о Лиге Европы.
Не знаю даже как относиться к этой новости. Учитывая то что сейчас происходит внутри клуба и как действует весь менеджерский состав в полном составе, то и приглашение на пост главного тренера Почеттино, можно считать каким-то промежуточным или спонтанным явлением, как впрочем всё что творится в Челси.
Это неизвестно даже по каким критериям и для каких целей было приобретение множества игроков, без нового тренерского штаба, просто бессознательно, как говорится, пусть будет, а вдруг пригодится. Теперь приглашение Почеттино. Что и где выиграл Почеттино ??? Нигде и ничего ! Ну если не ошибаюсь, то в звёздном составе ПСЖ всё-таки сумел выиграть, вернее ему проиграл Олимпик в финале за Суперкубок Франции.
При этом Почеттино с таким супер звёздным составом даже не смог выиграть фермерскую лигу 1, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где он уступил в полуфинале Манчестер Сити. Вот на этом пожалуй и вся карьера Почеттино. Всё конечно же может произойти в этом мире, даже собаки 🐕 🐕 в космосе побывали. Но с таким руководством которое сейчас у руля Челси, то и тандем с Почеттино ничего не изменит. А про чемпионство в АПЛ можно забыть, как и о Лиге Чемпионов, и даже о Лиге Европы.