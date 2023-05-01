«Челси» находится на финальной стадии переговоров с Почеттино .

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вчера, 09:09

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ возглавит «Челси».

«Челси» готов продолжить переговоры с аргентинцем на этой неделе, чтобы согласовать заключительные, решающие моменты.

После важных внутренних переговоров в Лос-Анджелесе в эти выходные лондонский клуб вступает в завершающую стадию процесса по приглашению Почеттино.