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«Челси» находится на финальной стадии переговоров с Почеттино

вчера, 09:09

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино возглавит «Челси».

«Челси» готов продолжить переговоры с аргентинцем на этой неделе, чтобы согласовать заключительные, решающие моменты.

После важных внутренних переговоров в Лос-Анджелесе в эти выходные лондонский клуб вступает в завершающую стадию процесса по приглашению Почеттино.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:08, ред.
Это будут профессиональные похороны аргентинца, как тренера.
Он уже имел печальный опыт работы под дураком (с Леонардо в ПСЖ), когда последний лез в тренерские дела (как без мыла в ж....у), однако выводов Маурисио, чувствуется, не сделал.
Лишние нули в новом контракте с Боэли будут ценой его будущей репутации, которую Почеттино потеряет навсегда. Оно того стоит ?
Хотя ... Почеттино видней, конечно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36, ред.
«Челси» находится на финальной стадии переговоров с Почеттино .

Не знаю даже как относиться к этой новости. Учитывая то что сейчас происходит внутри клуба и как действует весь менеджерский состав в полном составе, то и приглашение на пост главного тренера Почеттино, можно считать каким-то промежуточным или спонтанным явлением, как впрочем всё что творится в Челси.

Это неизвестно даже по каким критериям и для каких целей было приобретение множества игроков, без нового тренерского штаба, просто бессознательно, как говорится, пусть будет, а вдруг пригодится. Теперь приглашение Почеттино. Что и где выиграл Почеттино ??? Нигде и ничего ! Ну если не ошибаюсь, то в звёздном составе ПСЖ всё-таки сумел выиграть, вернее ему проиграл Олимпик в финале за Суперкубок Франции.

При этом Почеттино с таким супер звёздным составом даже не смог выиграть фермерскую лигу 1, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где он уступил в полуфинале Манчестер Сити. Вот на этом пожалуй и вся карьера Почеттино. Всё конечно же может произойти в этом мире, даже собаки 🐕 🐕 в космосе побывали. Но с таким руководством которое сейчас у руля Челси, то и тандем с Почеттино ничего не изменит. А про чемпионство в АПЛ можно забыть, как и о Лиге Чемпионов, и даже о Лиге Европы.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:45, ред.
Ух, не лёгкое детище достанется Почеттино! Что он будет делать с таким перебором игроков в передней линии? Необходимо будет очень аккуратно подойти к решению этого вопроса. Так как там игроки все очень высокого уровня, и наверняка все хотят играть. Но далеко не все смогут отыграть то время за которое они смогут себя показать.

Одним словом, для Почеттино это также урок, так как в Шпорах не было такой ситуации. А тут ему придется как-то искать общий язык со всем набором игроков. И по-любому они летом ещё кого-то приобретёт.

Время покажет как Почеттино разрулит в данной ситуации!
eexeypu5f3t2
eexeypu5f3t2
вчера в 10:03
Это будет фиаско для Маурисио Почеттино...
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:02
Зря Маурисио полез в Челси... там нужно для начала порядок в руководстве навести
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:37
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:34
    Наступление определенности в Челси просто необходимо!
    3ton
    3ton
    вчера в 09:20
    Второй Потер 😂😂
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:12
    Неплохой город выбрали для переговоров, я бы тоже поприсутствовал.
    Гость
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