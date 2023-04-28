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Лэмпард останется тренером «Челси», несмотря на плохие результаты

вчера, 20:00

«Челси» не планирует увольнять Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера клуба.

План «синих» не изменился, несмотря на плохие результаты под руководством Лэмпарда. Ожидается, что Фрэнк останется временным тренером до конца сезона.

Переговоры между «Челси» и Маурисио Почеттино продолжаются, чтобы завершить соглашение.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:33
Стремятся поставить рекорд с Лэмпардом: 13игр, 1 ничья и 12 поражений.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:35
Глупость какая то......
Клуб который неизменно входит в десятку богатейших клубов в футболе не может найти тренера....
Поттеры-Лэмрпарды несомненно бравые парни....
Но для этого ли уровня??
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:53
Значит без работы останется
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:40, ред.
Какие плохие результаты? Фрэнк принял команду в разрухе - и, как по мне, сильно изменил игру (не фанат Челси от слова совсем).
Так что клубу стоит принять решение на следующий сезон: дать ему шанс или нет - стоит помнить, что великие достижения были достигнуты за счет риска.
P.S.: за итог стоит винить не Лэмпарда, даже не его бывшего коллегу по цеху, и не игроков, а сами знаете кого. Я даже не расстроился бы, если Челси вылетели из АПЛ (это очень маловероятно), но желать подобного не буду.
Всем удачи!
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 22:49
Челси продолжит регрессировать и опять станет середняком апл
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:42
Доиграть можно и с ним.
протон
протон
вчера в 21:27
Почеттино не дурак, а потому первым делом обговорит размер компенсации за разрыв контракта.
drug01
drug01
вчера в 21:16
Дают шанс это очень хорошо
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:14
Лэмпард,как та тряпка половая,о которую ноги вытерають!!! Зачем было соглашаться,тем более и.о. временно?! Ну если,ты условно осел,то дела не пойдут,ни в одном клубе,чем Поттер хуже Лэмпарда,Поттер,в Брайтоне игру до уровня довел,где класс футболистов ниже лондонских,в разы!!!
r5b9zhm3vbue
r5b9zhm3vbue
вчера в 21:05
Середняку сложно заманить топ тренера, пусть будет никакой, но свой.
youtomee
youtomee
вчера в 20:09
Да а сейчас то зачем что-то менять? Осталось доиграть несколько туров. А новый тренер уже будет выстраивать игру в новом сезоне, возможно изменив состав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:05
Наверное не могут не кого лучше найти !
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