Лэмпард останется тренером «Челси», несмотря на плохие результаты

«Челси» не планирует увольнять Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера клуба.
План «синих» не изменился, несмотря на плохие результаты под руководством Лэмпарда. Ожидается, что Фрэнк останется временным тренером до конца сезона.
Переговоры между «Челси» и Маурисио Почеттино продолжаются, чтобы завершить соглашение.
Так что клубу стоит принять решение на следующий сезон: дать ему шанс или нет - стоит помнить, что великие достижения были достигнуты за счет риска.
P.S.: за итог стоит винить не Лэмпарда, даже не его бывшего коллегу по цеху, и не игроков, а сами знаете кого. Я даже не расстроился бы, если Челси вылетели из АПЛ (это очень маловероятно), но желать подобного не буду.
Всем удачи!
Так что клубу стоит принять решение на следующий сезон: дать ему шанс или нет - стоит помнить, что великие достижения были достигнуты за счет риска.
P.S.: за итог стоит винить не Лэмпарда, даже не его бывшего коллегу по цеху, и не игроков, а сами знаете кого. Я даже не расстроился бы, если Челси вылетели из АПЛ (это очень маловероятно), но желать подобного не буду.
Всем удачи!