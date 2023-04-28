Лэмпард останется тренером «Челси», несмотря на плохие результаты

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вчера, 20:00

«Челси» не планирует увольнять с должности главного тренера клуба.

План «синих» не изменился, несмотря на плохие результаты под руководством Лэмпарда. Ожидается, что Фрэнк останется временным тренером до конца сезона.

Переговоры между «Челси» и продолжаются, чтобы завершить соглашение.