Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентус» может возглавить бывший игрок клуба

вчера, 23:56

Массимилиано Аллегри может быть уволен из «Ювентуса» из-за неудачных выступлений команды в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Туринский клуб хочет назначить новым наставником Зинедина Зидана или Антонио Конте, однако «Ювентус» может не осилить финансовые требования специалистов, потому что сейчас команда делает основной упор на снижение расходов.

Поэтому «Ювентус» обратил своё внимание на главного тренера «Марселя» Игора Тудора, который выступал за туринский клуб с 1998 по 2007 год в качестве игрока, а также был помощником Андреа Пирло в сезоне 2020/21.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛэмпард останется тренером «Челси», несмотря на плохие результаты
Вчера, 20:00
СлухиЗидан может вернуться в «Реал», стороны ведут переговоры
27 апреля
СлухиЭкс-тренер МЮ посоветовал Нагельсманну возглавить «Тоттенхэм»
27 апреля
СлухиАнчелотти по-прежнему является главным кандидатом на пост тренера Бразилии
27 апреля
Слухи«Челси» объявит о назначении Почеттино на следующей неделе
26 апреля
Слухи«Челси» провёл ещё одну встречу с Почеттино
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
qxhbc94chkz4
qxhbc94chkz4
сегодня в 07:43
Зидана пихают и туда и сюда, а не кто не берёт.
b5bttftebwpy
b5bttftebwpy
сегодня в 07:34
Зидан на посту был бы идеальной фигурой в Юве
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:52
Это далеко не последний кандидат в списке
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:18
Нее, ну какой Игорь, нужно Зидана брать на пост тренера, результат будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
Возможно, у него и получится...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Неудачи в этом сезоне связанны не только с футбольной стороной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 