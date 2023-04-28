«Ювентус» может возглавить бывший игрок клуба

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вчера, 23:56

может быть уволен из «Ювентуса» из-за неудачных выступлений команды в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Туринский клуб хочет назначить новым наставником или , однако «Ювентус» может не осилить финансовые требования специалистов, потому что сейчас команда делает основной упор на снижение расходов.

Поэтому «Ювентус» обратил своё внимание на главного тренера «Марселя» , который выступал за туринский клуб с 1998 по 2007 год в качестве игрока, а также был помощником Андреа Пирло в сезоне 2020/21.