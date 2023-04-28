«Ювентус» может возглавить бывший игрок клуба

Массимилиано Аллегри может быть уволен из «Ювентуса» из-за неудачных выступлений команды в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
Туринский клуб хочет назначить новым наставником Зинедина Зидана или Антонио Конте, однако «Ювентус» может не осилить финансовые требования специалистов, потому что сейчас команда делает основной упор на снижение расходов.
Поэтому «Ювентус» обратил своё внимание на главного тренера «Марселя» Игора Тудора, который выступал за туринский клуб с 1998 по 2007 год в качестве игрока, а также был помощником Андреа Пирло в сезоне 2020/21.