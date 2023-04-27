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Экс-тренер МЮ посоветовал Нагельсманну возглавить «Тоттенхэм»

вчера, 20:28

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник полагает, что экс-наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну следует возглавить «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – любопытный проект во многих смыслах. У них, возможно, один из наиболее современных и красивых стадионов в мире. У них один из лучших тренировочных центров в мире и Дэниел Леви, который управляет клубом уже долгие годы.

Если «Тоттенхэм» действительно собирается пригласить Нагельсманна, думаю, будет важно заполучить спортивного директора, который сможет ему помогать.

История может получиться очень интересная. Есть огромное пространство для улучшения. И это не та команда, где от тебя ждут, что ты сразу же займешь призовое место.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Рангник, тот ещё менеджер. Знает что говорит. Вот только тренер с него некудышный .
ДСА
ДСА
вчера в 20:50
Развести Тоттенхэм благое дело.
Гость
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