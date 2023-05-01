В «Фатих Карагюмрюке» подтвердили интерес к Кузяеву

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюка» Мурад Акын подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» .

Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как всё будет, потому что трансферный рынок будет открыт ещё не скоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом.