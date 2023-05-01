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В «Фатих Карагюмрюке» подтвердили интерес к Кузяеву

вчера, 20:57

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюка» Мурад Акын подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как всё будет, потому что трансферный рынок будет открыт ещё не скоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Последние небразильцы отчаливают....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sz4zvfatx6k4 (раскрыть)
вчера в 21:40
Для выхода на пенсию опыт приобретать не надо,свидетельствую.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:39
"Фатих Карагюмрюка"-это с французского "Марсель"???
4y7jgaj5c2dw
4y7jgaj5c2dw
вчера в 21:33
Кузяев давно хотел уехать и вот ему уже за тридцать, может пора уже?
Но вот стоит ли менять команду чемпиона последних лет на середняка турецкой лиги?
Думаю можно и посолиднее варианты найти.
sz4zvfatx6k4
sz4zvfatx6k4
вчера в 21:29
Для опыта пусть поедет поиграет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:22
Неужели такой вариант возможен?

Зенит на «Фатих Карагюмрюка»?
ДСА
ДСА
вчера в 21:11
Дзюбы им было мало, нужен новый эксперимент.
Гость
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