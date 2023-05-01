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«Марсель» проявляет интерес к Кузяеву и Сперцяну

вчера, 20:22

По информации источника, полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян могут продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

Сообщается, что «Марсель» намерен обновить линию полузащиты, в связи с чем в качестве потенциальных трансферов рассматривается подписание этих футболистов. Спортивным директором «провансальцев» является Хавьер Рибалта, знакомый с российским рынком.

К Кузяеву также проявляют интерес клубы из Турции. Игрока в своей команде хотел бы видеть тренер «Фатих Карагюмрюка» Андреа Пирло, намереваясь создать связку полузащитников с Магомедом Оздоевым. Итальянский специалист ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:16
Сперцян на подъеме, охота открылась.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:23
В Марсель Кузяева вряд ли подпишут, все таки возраст не тот, тридцать лет как никак и лучшие его годы уже прошли. А вот Сперцян в этом плане более перспективен, но таких, как Эдик на карандаше у французов вагон и маленькая тележка, так что скорее всего оба останутся в РПЛ потому, как жирнее контракт в Европе им вряд ли предложат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:09
Кузяев еще может вписаться в вязкий Марсельский футбол, но вот Эдуарду точно не нужно уходить в Лигу 1. Италия, Испания, Германия вот как по мне идеальные чемпионаты для продолжения карьеры Сперцяна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Чтото не верится мне, шняга это!
nubom
nubom
вчера в 20:54
Нафига ехать в Турцию играть за бесплатно?
ABir
ABir
вчера в 20:39
Из Зенита в Марсель - круто!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:38
Ерунда,ни тот ,ни другой не похожи на североафриканцев-кастинг не пройдут.
Гость
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