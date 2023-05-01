«Марсель» проявляет интерес к Кузяеву и Сперцяну

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вчера, 20:22

По информации источника, полузащитник «Зенита» и хавбек «Краснодара» могут продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

Сообщается, что «Марсель» намерен обновить линию полузащиты, в связи с чем в качестве потенциальных трансферов рассматривается подписание этих футболистов. Спортивным директором «провансальцев» является , знакомый с российским рынком.

К Кузяеву также проявляют интерес клубы из Турции. Игрока в своей команде хотел бы видеть тренер «Фатих Карагюмрюка» Андреа Пирло, намереваясь создать связку полузащитников с Магомедом Оздоевым. Итальянский специалист ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно.