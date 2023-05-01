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Европейские клубы проявляют интерес к нападающему «Спартака»

вчера, 12:19

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, интерес к форварду проявляют несколько европейских клубов, однако сам футболист не хочет идти на снижение заработной платы ради перехода.

«Спартак» готов продать Николсона за 5-6 млн евро.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:41
Я его сегодня отговаривал,но он сказал,что послушает только тебя...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:38
Как он попал в "Спартак"-ума не приложу!
112910415
112910415
вчера в 19:38
поблагодарить и продать
ABir
ABir
вчера в 16:04
Очень даже не плохой нападающий, жаль если уйдет
Накир
Накир
вчера в 14:47
Думаю, что успешно его продадут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:43
Отчего же? Кипр , где блистает Коко, да и Лихненштейн и Андорра - это тоже Европа. Разве нет?
tmez9cfk6ez7
tmez9cfk6ez7
вчера в 13:56, ред.
Шамар Николсон среднего уровня игрок даже по меркам РПЛ. Он даже не игрок основного состава Спартак, а когда появляется на поле, то толку от него никакого.

А теперь хотелось бы узнать, что это за европейские клубы хотят его приобрести.
Для топ команд из топ чемпионатов сумма 5-6 млн евро не такая уж и большая, да и зарплату его потянут даже середняки, так что серьёзные клубы и тем более топ сразу отпадают.

Ну а гадать чемпионаты и команды для которые не потянут бесполезного игрока нет смысла. Мы уже видели судьбу Ларссонов и всяких там Понсе с Кофрие.

Так что он лучше будет ходить на тренировки ездить с командой на сборы и получать те деньги которые ему не предложат больше никогда и нигде в его карьере.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:02
Интересоваться ..не значит жениться...

Думаю в европах таких напов три парома еженедельно привозят...по 3 рубля пучок....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:40
Здравствуйте. Таким образом ставить нельзя.
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:37
Добрый день!
Скоро начнется матч итальянской Серии Б Комо- Палермо....я очень хочу сделать ставку на этот матч, но очков для ставок не начислили... можно ли написать тут на какой тсход и сколько я хочу поставить, а когда система заработает вы просто минусуете очки?! Хотел бы поставить 1000 очков на ничейный исход!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ agent_Smith. (раскрыть)
вчера в 12:32
Здравствуйте. Письма отправляются вскоре после прибытия призов на пункт выдачи, после этого остаётся немало дней до того как срок хранения закончится, у пользователей есть возможность запросить письмо с кодом в определённый день. В этом плане изменения не планируются ввиду того что это нецелесообразно и трудно реализуемо.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:28
Ему стоит задуматься о переходе в европейский клуб.
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