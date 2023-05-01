Европейские клубы проявляют интерес к нападающему «Спартака»

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вчера, 12:19

Нападающий «Спартака» может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, интерес к форварду проявляют несколько европейских клубов, однако сам футболист не хочет идти на снижение заработной платы ради перехода.

«Спартак» готов продать Николсона за 5-6 млн евро.