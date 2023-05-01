Европейские клубы проявляют интерес к нападающему «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в Европе.
По данным источника, интерес к форварду проявляют несколько европейских клубов, однако сам футболист не хочет идти на снижение заработной платы ради перехода.
«Спартак» готов продать Николсона за 5-6 млн евро.
А теперь хотелось бы узнать, что это за европейские клубы хотят его приобрести.
Для топ команд из топ чемпионатов сумма 5-6 млн евро не такая уж и большая, да и зарплату его потянут даже середняки, так что серьёзные клубы и тем более топ сразу отпадают.
Ну а гадать чемпионаты и команды для которые не потянут бесполезного игрока нет смысла. Мы уже видели судьбу Ларссонов и всяких там Понсе с Кофрие.
Так что он лучше будет ходить на тренировки ездить с командой на сборы и получать те деньги которые ему не предложат больше никогда и нигде в его карьере.
А теперь хотелось бы узнать, что это за европейские клубы хотят его приобрести.
Для топ команд из топ чемпионатов сумма 5-6 млн евро не такая уж и большая, да и зарплату его потянут даже середняки, так что серьёзные клубы и тем более топ сразу отпадают.
Ну а гадать чемпионаты и команды для которые не потянут бесполезного игрока нет смысла. Мы уже видели судьбу Ларссонов и всяких там Понсе с Кофрие.
Так что он лучше будет ходить на тренировки ездить с командой на сборы и получать те деньги которые ему не предложат больше никогда и нигде в его карьере.