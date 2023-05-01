Кутепов может продолжить карьеру в Израиле

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вчера, 12:01

Защитник «Торпедо» может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

По данным источника, несколько израильских клубов заинтересованы в трансфере игрока на правах свободного агента, если «Торпедо» не активирует опцию продления контракта с футболистом.