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Кутепов может продолжить карьеру в Израиле

вчера, 12:01

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

По данным источника, несколько израильских клубов заинтересованы в трансфере игрока на правах свободного агента, если «Торпедо» не активирует опцию продления контракта с футболистом.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 16:46
От пердива хочет убежать.
Georgud
Georgud
вчера в 15:38
ЗМС всегда мечтал играть в Милане.
Mekail
Mekail
вчера в 15:14
А почему не в Индонезии????... непонятно с какого перепуга Израиль???
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:26
Такую новость надо давать в 7.40 а не в 11.01...)))
zdf6pkdq24pa
zdf6pkdq24pa
вчера в 12:44
Кутепову всего 29 лет, а я его уже давно воспринимаю как ветерана, который должен закончить с футболом.
Я сам себе задаюсь вопросом почему так считаю и на голову приходит одна мысль.
Он почти всю карьеру просидел в запасе и его иногда бросали в пекло в надежде мол может он сможет, так обычно поступают с футболистами, которым далеко за тридцать и их надолго не хватает.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:11
Думаю что это не что иное как жирная утка и не более того. Агент старается...:)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:03
В Израиле точно платят меньше чем в России. Разве что его туда еврейские корни тянут?
Гость
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