Кутепов может продолжить карьеру в Израиле

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
По данным источника, несколько израильских клубов заинтересованы в трансфере игрока на правах свободного агента, если «Торпедо» не активирует опцию продления контракта с футболистом.
Я сам себе задаюсь вопросом почему так считаю и на голову приходит одна мысль.
Он почти всю карьеру просидел в запасе и его иногда бросали в пекло в надежде мол может он сможет, так обычно поступают с футболистами, которым далеко за тридцать и их надолго не хватает.
Я сам себе задаюсь вопросом почему так считаю и на голову приходит одна мысль.
Он почти всю карьеру просидел в запасе и его иногда бросали в пекло в надежде мол может он сможет, так обычно поступают с футболистами, которым далеко за тридцать и их надолго не хватает.