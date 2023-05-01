Соболев хочет перейти в европейский клуб

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слова бывшего советника Леонида Федуна Франко Камоцци, который заявил, что форвардом интересуются итальянские команды.
Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет.
После перехода в Спартак он с одной стороны улучшил некоторые компоненты игры, например игру в пас, но если брать общую картину, то можно сказать больше деградировал.
В чём заключается деградация?
В том, что он превратился в дельфина. Как детина ростом 191 см может падать даже от дуновения ветра, а как он изображал, так обычно за такой талант "Оскара" дают. Да это от него должны все отлетать и падать.
Да в этом чемпионате он стал меньше падать, но это как мне кажется из-за того, что весь футбольный мир уже стал в глаза ему говорить об этом, особенно его "заклевали" ветераны Спартака. Вот видать Александру стыдно стало за свой стиль игры.
В той же Италии ему не дадут так поступать, да и он сам побоится так изображать. А данные у Соболева есть и есть надежда, что из него вырастит настоящий футболист, а не "дылда балерина".
После перехода в Спартак он с одной стороны улучшил некоторые компоненты игры, например игру в пас, но если брать общую картину, то можно сказать больше деградировал.
В чём заключается деградация?
В том, что он превратился в дельфина. Как детина ростом 191 см может падать даже от дуновения ветра, а как он изображал, так обычно за такой талант "Оскара" дают. Да это от него должны все отлетать и падать.
Да в этом чемпионате он стал меньше падать, но это как мне кажется из-за того, что весь футбольный мир уже стал в глаза ему говорить об этом, особенно его "заклевали" ветераны Спартака. Вот видать Александру стыдно стало за свой стиль игры.
В той же Италии ему не дадут так поступать, да и он сам побоится так изображать. А данные у Соболева есть и есть надежда, что из него вырастит настоящий футболист, а не "дылда балерина".