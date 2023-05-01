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Соболев хочет перейти в европейский клуб

вчера, 11:26

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слова бывшего советника Леонида Федуна Франко Камоцци, который заявил, что форвардом интересуются итальянские команды.

Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 19:15
Научит парней итальянских посещать Дельфинарий и плавать стилем дельфина!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:25
Спасибо, не буду мудрить, пусть как есть, на ошибках учимся.
cska1948
cska1948
вчера в 17:23
Пусть едет! Может в Европе его научат правилам приличия на футбольном поле...
Naherger
Naherger
вчера в 16:09
Ничего смешнее Я давно не читал
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:36
Если только работником в дельфинарий в Италии и не более того
Glosser
Glosser
вчера в 15:34
Объявлений по набору дельфинов не поступало.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:24
Ему это было бы вполне по силам.
Соболев уже весьма неплохо проявил себя на европейском уровне.
Один из лучших бомбардиров Кубка Европы, который кстати Спартаку не дала доиграть УЕФА по известным причинам. И Наполи - тоже забивал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Для Европы он еще сыроват.
yzwn6ejsf5c9
yzwn6ejsf5c9
вчера в 13:27
Для Соболева наверное перейти в зарубежный клуб один из лучших вариантов продолжения карьеры.
После перехода в Спартак он с одной стороны улучшил некоторые компоненты игры, например игру в пас, но если брать общую картину, то можно сказать больше деградировал.
В чём заключается деградация?
В том, что он превратился в дельфина. Как детина ростом 191 см может падать даже от дуновения ветра, а как он изображал, так обычно за такой талант "Оскара" дают. Да это от него должны все отлетать и падать.
Да в этом чемпионате он стал меньше падать, но это как мне кажется из-за того, что весь футбольный мир уже стал в глаза ему говорить об этом, особенно его "заклевали" ветераны Спартака. Вот видать Александру стыдно стало за свой стиль игры.
В той же Италии ему не дадут так поступать, да и он сам побоится так изображать. А данные у Соболева есть и есть надежда, что из него вырастит настоящий футболист, а не "дылда балерина".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:04
После Акрона куда только не захочешь....)))
Лишь бы подальше...
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:48
Да Соболев в РПЛ то не особо тянет какая ему европа?! Или тоже как Кокорин хочет в чемпионате Кипра поиграть или что то тому подобное....?! Я считаю, если и уезжать в европу, то лучше в чемпионат из большой пятерки пусть и в средний клуб, ну или в топ клуб из Португалии или Нидерландов....всё остальное дно позуже РПЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:18
Где написано, что хочет?).
ДСА
ДСА
вчера в 12:04
Израиль нынче тоже Европа.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:52
Этот комментарий должен быть в хэштеге конкурс_прогнозов так как там обсуждаются вопросы напрямую связанные с ним. Вы можете удалить его самостоятельно если Вы не хотите чтобы он был в данном хэштеге.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Есть место в Лечче!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
Не пойму как сюда попал мой посыл пользователю под ником "протон", мну на всеобщее обозрение не выставлял!
Если можно уберите отсюда?!
бундер
бундер
вчера в 11:37
Ну и заголовки.
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