Соболев хочет перейти в европейский клуб

Нападающий «Спартака» прокомментировал слова бывшего советника Леонида Федуна , который заявил, что форвардом интересуются итальянские команды.

Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет.