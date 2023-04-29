«Зенит» не будет проводить массовую закупку игроков летом

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался об информации о том, что клуб заинтересован в приобретении большого числа футболистов РПЛ.
Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, защитникам ЦСКА, «Ростова» и «Рубина» Игорю Дивееву, Максиму Осипенко и Илье Самошникову, а также к форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву.
Интерес к Тюкавину? Писали столько, что мы половину Премьер-Лиги покупаем. Не читайте всё, что пишут. Такой скупки не будет точно.