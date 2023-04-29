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«Зенит» не будет проводить массовую закупку игроков летом

вчера, 14:59

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался об информации о том, что клуб заинтересован в приобретении большого числа футболистов РПЛ.

Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, защитникам ЦСКА, «Ростова» и «Рубина» Игорю Дивееву, Максиму Осипенко и Илье Самошникову, а также к форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Интерес к Тюкавину? Писали столько, что мы половину Премьер-Лиги покупаем. Не читайте всё, что пишут. Такой скупки не будет точно.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:37
У Зенита итак игроков на три состава. Куда еще cкупать-то?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:42, ред.
Если и суетится то только по Пиняеву....
Сафонов дорог....и в отсутствии еврокубков вратарская позиция уж и не выглядит столь проблемной....ибо всё равно Зенит большую часть матчей атакует а не обороняется...
Касаемо трёх защитников....нет уверенности в их готовности к конкуренции и подготовленности играть за гегемона....иными словами "и свои не хуже"...а местами и не лучше...а коль так - то смысл??
Пиняев..да...
Впечатлил...молод...по хорошему борз...перспективен...смотрибелен...активен...и позитивен.................такие завсегда не помешают в составе....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:15
Летом, когда откроются трансферные окна во всех иностранных лигах, если питерские бразильцы, как писали ранее, захотят перейти в европейские клубы, то на их место по любому придётся покупать либо новых, либо перекупать приличных по меркам РПЛ отечественных игроков, возможно даже кого-то из перечисленных в этой новости, тем самым одновременно "убивая двух зайцев", ослабляя конкурентов и усиливая свой состав, а заодно оказывая финансовую поддержку провинциальным клубам благодаря покупке у них востребованных на футбольном рынке перспективных молодых футболистов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:04
Не надо и на**ать!
s3etv77asjh7
s3etv77asjh7
вчера в 16:03
Устроили "ромашку" то будут, то не будут.
sova147
sova147
вчера в 15:58
А зачем им игроки, состав полный!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:51
Гораздо проще, дешевле и надежнее сохранить на своих постав руководство РФС (Дюков и Митрофанов), судейского корпуса , КДК, ЭСК. Главное надежнее.
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
Массово действительно не надо, 5-6 человек вполне достаточно
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 15:46
Конечно не будет половину игроков РПЛ скупать, штук 10 купят и достаточно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:23
В шахматах, при составлении задач, есть такой термин - "ложный след", это когда задача составляется автором таким образом, что решающий любитель шахмат, в одном из вариантов не видит имеющееся единственное и неочевидное опровержение и принимает свое решение за правильное.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:10
Не думай о них так плохо...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:10, ред.
Серёга же сказал,что малкомы дешевле тюкавиных.Массово не будут скупать,просто в джунглях долины Амазонки отловят штук пять аборигенов,насильно заставят подписать многомиллионный контракт ,с вручением паспорта гражданина РФ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
А шоо так , неужели одумались !?!))
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