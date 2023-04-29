«Зенит» не будет проводить массовую закупку игроков летом

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вчера, 14:59

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался об информации о том, что клуб заинтересован в приобретении большого числа футболистов РПЛ .

Ранее сообщалось об интересе со стороны клуба к вратарю «Краснодара» , нападающему «Динамо» , защитникам ЦСКА , «Ростова» и «Рубина» , и , а также к форварду «Локомотива» .