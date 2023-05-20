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«Ливерпуль» и «Арсенал» вступили в борьбу за трансфер Киммиха

вчера, 15:14

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих продолжает привлекать внимание других топ-клубов.

В борьбу за трансфер игрока вступили «Ливерпуль» и «Арсенал». Обе команды готовы предложить за переход немца 60 млн евро.

Другими претендентами на Киммиха являются «Реал» и «Барселона».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:59
Похоже на вброс. Ведь говорят,Макалистер едет в ливерпуль.зачем им ещё и немец?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
Не буду учить коммерции, но всё же кто то должен был предложить хотя бы 61 лимон...)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:26
Неужели Бавария так легко готова расстаться со своим капитаном? Киммих отличный игрок и настоящий лидер, такой игрок пригодится многим большим клубам! Помимо перечисленных клубов он так же отлично вписался бы и в Сити вместо Гюндогана,который вроде как не хочет продлевать контракт.
Думаю небольшое преимущество может быть у Ливерпуля, т.к немецкому игроку проще работать с немецким тренером.
Хотел бы я видеть его в составе Арсенала?конечно! У нас уйдет Джака, постоянные проблемы с Парти, и думаю такой опытный и трудолюбивый игрок нам бы точно пригодился бы!
666roza777
666roza777
вчера в 16:26
ОТЛИЧНО! Это то, что нужно! Мне всегда нравился этот игрок
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:22
Хорошая игра агентов игроков Мюнхена. Стандартная схема накручивать Мюнхенцев на более высокие контракты. Через время Бавария рухнет. Уже нескольким игрокам завысили зарплаты за такие игры агентские....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
По нашим временам 60 млн. малова то за этого бегунка!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:19
Аукцион расставит всё по своим местам...
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