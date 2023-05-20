«Ливерпуль» и «Арсенал» вступили в борьбу за трансфер Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих продолжает привлекать внимание других топ-клубов.
В борьбу за трансфер игрока вступили «Ливерпуль» и «Арсенал». Обе команды готовы предложить за переход немца 60 млн евро.
Другими претендентами на Киммиха являются «Реал» и «Барселона».
Думаю небольшое преимущество может быть у Ливерпуля, т.к немецкому игроку проще работать с немецким тренером.
Хотел бы я видеть его в составе Арсенала?конечно! У нас уйдет Джака, постоянные проблемы с Парти, и думаю такой опытный и трудолюбивый игрок нам бы точно пригодился бы!
Думаю небольшое преимущество может быть у Ливерпуля, т.к немецкому игроку проще работать с немецким тренером.
Хотел бы я видеть его в составе Арсенала?конечно! У нас уйдет Джака, постоянные проблемы с Парти, и думаю такой опытный и трудолюбивый игрок нам бы точно пригодился бы!