Артета привёл на тренировку «Арсенала» собаку по кличке Победа

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вчера, 22:15

Главный тренер «Арсенала» решил улучшить настроение команды необычным способом.

Специалист привел на тренировку коллектива перед игрой с «Ноттингем Форест» (0:1) собаку по кличке Победа. Хозяином животного является один из работников клуба. Рулевой в своем решении опирался на данные исследований, согласно которым поглаживание собаки может улучшить настроение и успокоить. Животное будет жить на клубной базе «Арсенала» большую часть времени, там за ним будут ухаживать.