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Артета привёл на тренировку «Арсенала» собаку по кличке Победа

вчера, 22:15

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил улучшить настроение команды необычным способом.

Специалист привел на тренировку коллектива перед игрой с «Ноттингем Форест» (0:1) собаку по кличке Победа. Хозяином животного является один из работников клуба. Рулевой в своем решении опирался на данные исследований, согласно которым поглаживание собаки может улучшить настроение и успокоить. Животное будет жить на клубной базе «Арсенала» большую часть времени, там за ним будут ухаживать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:03
Видать полное имя собаки по паспорту "Победа Манчестер Сити"......
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 09:56
Единственная Победа, о которой Арсенал может говорить в последнее время...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:25, ред.
Может кличка Победа Фореста
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:53
видимо ради паненки брали..
FenixSL
FenixSL
вчера в 22:52
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 22:48
    Поздно гавкать..
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:34
    Точно Победа? Может, БЕДА?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:33
    Видно на тренировке Победа слишком отвлекала от подготовки к мачту , если в последствии проиграли..)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:31
    Лучше бы неликвид с других клубов не скупали, а покупали бойцов и на подъеме, что толку, например, что Жоржик хоть шерсть ей будет вычёсывать во время линьки или гулять с ней по утрам, таким же кривоногим и немотивированным и останется.
    Гость
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