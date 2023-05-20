Артета привёл на тренировку «Арсенала» собаку по кличке Победа

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил улучшить настроение команды необычным способом.
Специалист привел на тренировку коллектива перед игрой с «Ноттингем Форест» (0:1) собаку по кличке Победа. Хозяином животного является один из работников клуба. Рулевой в своем решении опирался на данные исследований, согласно которым поглаживание собаки может улучшить настроение и успокоить. Животное будет жить на клубной базе «Арсенала» большую часть времени, там за ним будут ухаживать.
с победой, мешок денег
с победой, мешок денег