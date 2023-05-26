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Легендарный баскетболист заявил о желании познакомиться с Месси

вчера, 14:09

Четырёхкратный чемпион НБА и лучший игрок сезона 2000 года Шакил О'Нил восхитился выступлениями нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Я хотел бы сказать тебе, что люблю тебя, брат. Ты лучший футболист в мире, и мне будет приятно познакомиться с тобой.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:24
Это вранье. СА место для балластов
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:22
Информация к размышлению: "Чемпионы мира Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Серхио Бускетс летом должны пополнить саудовский «Аль-Хиляль».

Такую информацию в эфире телеканала SBC сообщил футбольный аналитик из Саудовской Аравии Халид Аль-Шенаиф.

У всех троих летом заканчиваются контракты со своими клубами.
Бускетс уже объявил об уходе из «Барселоны».
«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире."
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 15:31
Великан и гномик.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:51
Пора и Роналду познакомится с Чемпионом Мира.. Он же хотел с ним пообедать... Шахматы уже не катят... А-ха-ха-ха...
Elliada
Elliada
вчера в 14:31
Федерер, Тайсон и другие мировые иконы спорта считают Месси лучшим футболистом и желают ему всего наилучшего. У Роналду только Хабиб
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 14:15
С Роналду только Бадры всякие хотят познакомиться и́ не только познакомиться!
Гость
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