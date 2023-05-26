Легендарный баскетболист заявил о желании познакомиться с Месси

Четырёхкратный чемпион НБА и лучший игрок сезона 2000 года Шакил О'Нил восхитился выступлениями нападающего ПСЖ и сборной Аргентины .

Я хотел бы сказать тебе, что люблю тебя, брат. Ты лучший футболист в мире, и мне будет приятно познакомиться с тобой.