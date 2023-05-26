Легендарный баскетболист заявил о желании познакомиться с Месси

Четырёхкратный чемпион НБА и лучший игрок сезона 2000 года Шакил О'Нил восхитился выступлениями нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Я хотел бы сказать тебе, что люблю тебя, брат. Ты лучший футболист в мире, и мне будет приятно познакомиться с тобой.
Такую информацию в эфире телеканала SBC сообщил футбольный аналитик из Саудовской Аравии Халид Аль-Шенаиф.
У всех троих летом заканчиваются контракты со своими клубами.
Бускетс уже объявил об уходе из «Барселоны».
«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире."
Такую информацию в эфире телеканала SBC сообщил футбольный аналитик из Саудовской Аравии Халид Аль-Шенаиф.
У всех троих летом заканчиваются контракты со своими клубами.
Бускетс уже объявил об уходе из «Барселоны».
«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире."