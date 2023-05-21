Фанату «Вест Хэма» аплодировали стоя перед матчем с «Лидсом»

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вчера, 20:45

Фанат «Вест Хэма» Крис Нолл, известный также по прозвищу Ноллси, удостоился аплодисментов в свою честь перед игрой АПЛ против «Лидса» (3:1).

Ранее во время полуфинального матча Лиги Конференций с АЗ болельщики голландцев попытались пробраться на гостевой сектор с поклонниками лондонцев. Ноллси в одиночку остановил фанатов хозяев, которые хотели атаковать болельщиков «молотобойцев». Один из любителей футбола высказался об эпизоде: