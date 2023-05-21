Фанату «Вест Хэма» аплодировали стоя перед матчем с «Лидсом»

Фанат «Вест Хэма» Крис Нолл, известный также по прозвищу Ноллси, удостоился аплодисментов в свою честь перед игрой АПЛ против «Лидса» (3:1).
Ранее во время полуфинального матча Лиги Конференций с АЗ болельщики голландцев попытались пробраться на гостевой сектор с поклонниками лондонцев. Ноллси в одиночку остановил фанатов хозяев, которые хотели атаковать болельщиков «молотобойцев». Один из любителей футбола высказался об эпизоде:
Нас штурмовали фанаты АЗ. Недавно Ноллси перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и он просто не мог бежать. Это гордый человек, и он искренне беспокоился о футболистах и бывших игроках «Вест Хэма», сидящих вокруг нас.
Он сделал то, что должен был сделать. Я горжусь тем, что могу назвать его своим другом, и рад, что он остановил то, что могло бы стать гораздо худшим эпизодом. Мы сидели позади девушки Тило Керера. Ноллси беспокоился о ней и поднялся наверх по лестнице, отбиваясь от бушующих болельщиков АЗ. Он прекрасный парень и сделал то, что считал правильным в то время. Он остановил этих фанатов.