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Фанату «Вест Хэма» аплодировали стоя перед матчем с «Лидсом»

вчера, 20:45
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Фанат «Вест Хэма» Крис Нолл, известный также по прозвищу Ноллси, удостоился аплодисментов в свою честь перед игрой АПЛ против «Лидса» (3:1).

Ранее во время полуфинального матча Лиги Конференций с АЗ болельщики голландцев попытались пробраться на гостевой сектор с поклонниками лондонцев. Ноллси в одиночку остановил фанатов хозяев, которые хотели атаковать болельщиков «молотобойцев». Один из любителей футбола высказался об эпизоде:

Нас штурмовали фанаты АЗ. Недавно Ноллси перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и он просто не мог бежать. Это гордый человек, и он искренне беспокоился о футболистах и бывших игроках «Вест Хэма», сидящих вокруг нас.

Он сделал то, что должен был сделать. Я горжусь тем, что могу назвать его своим другом, и рад, что он остановил то, что могло бы стать гораздо худшим эпизодом. Мы сидели позади девушки Тило Керера. Ноллси беспокоился о ней и поднялся наверх по лестнице, отбиваясь от бушующих болельщиков АЗ. Он прекрасный парень и сделал то, что считал правильным в то время. Он остановил этих фанатов.

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Перевод с thesun.co.uk
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zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:12
Когда то на турнире во франции ,от наших драпали рыжие,во всю!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Молодец паренёк, респект тебе за твой поступок который достоин уважения .
Гость
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