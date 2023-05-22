Глава Калининградской области: «Будем стимулировать получение Fan ID»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о привлечении болельщиков на стадион в условиях Fan ID.

Недавно клуб досрочно оформил выход в РПЛ , где карта болельщика обязательна для посещения всех матчей чемпионата. В Первой лиге такой системы нет.

У нас суперсовременный стадион, но один из самых маленьких, которые были построены к чемпионату мира по футболу. Вопрос с выдачей карты болельщика начали решать за год. Мы уже открыли МФЦ прямо на стадионе. Будем смотреть, как дополнительно простимулировать болельщиков получить это удостоверение. Не могу сказать, что у нас есть сложности.

Болельщики команд, которые игнорируют или протестуют, это всё‑таки старые, сбитые команды‑ультрас. Не могу сказать, что я большой фанат идеи системы карты болельщика, пока она создает больше проблем для болельщиков, но надеюсь, что ряд изменений, которые были анонсированы, произойдут. Откровенно говоря, в рабочем порядке нам обещали улучшения в плане жизни стадиона, когда мы соглашались на карту болельщика, но пока они не были сдержаны.