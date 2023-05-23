Болельщик «Ньюкасла» посетил игру команды в самодельной футболке клуба

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вчера, 11:57

Болельщик «Ньюкасла» из Нидерландов по имени Майк посетил игру своей любимой команды против «Лестера» (0:0). «Сороки» смогли выйти в Лигу чемпионов.

Фанат надел на себя самодельную футболку «Ньюкасла». Отец болельщика дал комментарий по теме: