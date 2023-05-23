Болельщик «Ньюкасла» посетил игру команды в самодельной футболке клуба

Болельщик «Ньюкасла» из Нидерландов по имени Майк посетил игру своей любимой команды против «Лестера» (0:0). «Сороки» смогли выйти в Лигу чемпионов.
Фанат надел на себя самодельную футболку «Ньюкасла». Отец болельщика дал комментарий по теме:
Я заказал оригинальную майку еще в ноябре, чтобы она пришла к Рождеству. Но мне сообщили, что доставка задержится. Поэтому я сделал эту футболку самостоятельно, ее я и подарил.
Ох не чего себе футболка - один самостоятельно делает её и даёт комментарий, другой надевает, а в итоге "сороки" выходят в ЛЧ...)))
Ох не чего себе футболка - один самостоятельно делает её и даёт комментарий, другой надевает, а в итоге "сороки" выходят в ЛЧ...)))
Однозначного ответа нет. Смотря, что считать "своим ремеслом".
Если то, что касается непосредственно футбола (спортивной аналитики, наполнения новостной ленты, опросов), тогда первый вариант.
Тут по всем параметрам Соккер - вполне себе самостоятельная единица.
Если же речь идёт именно о КП, тогда скорее вариант номер два.
Не то чтобы цифры спускаются откуда-то "сверху", нет. Но и админы их тоже не рисуют.
Тут имеет место быть некое деловое сотрудничество с некоей букмекерской конторой, откуда собственно кэфы и приходят.
Процесс автоматический. Но при этом у админов есть возможность вручную воздействовать на эти самые циферки, при необходимости.
Касаемо того, снять очки или оставить как было, тут решающее слово определённо за админами.
Букерам, думаю, вообще нет дела до этого КП. Их дело циферки переслать, а там творите чо хотите.
При этом корпоративную этику никто не отменял. Если букеры в подобных случаях делают возврат, то логично предположить, что и админы Соккера поступят аналогично.
ПЫ.СЫ.
Ну, не гутарь ты с Байкалом за всякие лайки. Сие может быть расценено как флуд, не имеющий отношения к КП.
Однозначного ответа нет. Смотря, что считать "своим ремеслом".
Если то, что касается непосредственно футбола (спортивной аналитики, наполнения новостной ленты, опросов), тогда первый вариант.
Тут по всем параметрам Соккер - вполне себе самостоятельная единица.
Если же речь идёт именно о КП, тогда скорее вариант номер два.
Не то чтобы цифры спускаются откуда-то "сверху", нет. Но и админы их тоже не рисуют.
Тут имеет место быть некое деловое сотрудничество с некоей букмекерской конторой, откуда собственно кэфы и приходят.
Процесс автоматический. Но при этом у админов есть возможность вручную воздействовать на эти самые циферки, при необходимости.
Касаемо того, снять очки или оставить как было, тут решающее слово определённо за админами.
Букерам, думаю, вообще нет дела до этого КП. Их дело циферки переслать, а там творите чо хотите.
При этом корпоративную этику никто не отменял. Если букеры в подобных случаях делают возврат, то логично предположить, что и админы Соккера поступят аналогично.
ПЫ.СЫ.
Ну, не гутарь ты с Байкалом за всякие лайки. Сие может быть расценено как флуд, не имеющий отношения к КП.