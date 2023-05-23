Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Болельщик «Ньюкасла» посетил игру команды в самодельной футболке клуба

вчера, 11:57

Болельщик «Ньюкасла» из Нидерландов по имени Майк посетил игру своей любимой команды против «Лестера» (0:0). «Сороки» смогли выйти в Лигу чемпионов.

Фанат надел на себя самодельную футболку «Ньюкасла». Отец болельщика дал комментарий по теме:

Я заказал оригинальную майку еще в ноябре, чтобы она пришла к Рождеству. Но мне сообщили, что доставка задержится. Поэтому я сделал эту футболку самостоятельно, ее я и подарил.

Болельщик «Ньюкасла» посетил игру команды в самодельной футболке клуба

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ньюкасл
Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
«Вест Хэм» поблагодарил фаната, который защитил болельщиков в игре с АЗ
Сегодня, 11:28
Глава Калининградской области: «Будем стимулировать получение Fan ID»
22 мая
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане
22 мая
Фанату «Вест Хэма» аплодировали стоя перед матчем с «Лидсом»
21 мая Фото
Фанаты «Тоттенхэма» призвали руководство клуба уйти в отставку
20 мая
Fan ID по-мексикански. Как в Мексике решали проблему с драками
20 маяСергей Иванов в блоге Забыли спроситьКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:43
С Китая заказывал,? Самодельная рассмешил.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:19
Глор
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39

Ох не чего себе футболка - один самостоятельно делает её и даёт комментарий, другой надевает, а в итоге "сороки" выходят в ЛЧ...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:26
Новость конечно, ради новости... ну сделал и сделал самопал и чё?
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:19, ред.
Привет, Олег.

Однозначного ответа нет. Смотря, что считать "своим ремеслом".
Если то, что касается непосредственно футбола (спортивной аналитики, наполнения новостной ленты, опросов), тогда первый вариант.
Тут по всем параметрам Соккер - вполне себе самостоятельная единица.
Если же речь идёт именно о КП, тогда скорее вариант номер два.
Не то чтобы цифры спускаются откуда-то "сверху", нет. Но и админы их тоже не рисуют.
Тут имеет место быть некое деловое сотрудничество с некоей букмекерской конторой, откуда собственно кэфы и приходят.
Процесс автоматический. Но при этом у админов есть возможность вручную воздействовать на эти самые циферки, при необходимости.

Касаемо того, снять очки или оставить как было, тут решающее слово определённо за админами.
Букерам, думаю, вообще нет дела до этого КП. Их дело циферки переслать, а там творите чо хотите.
При этом корпоративную этику никто не отменял. Если букеры в подобных случаях делают возврат, то логично предположить, что и админы Соккера поступят аналогично.


ПЫ.СЫ.
Ну, не гутарь ты с Байкалом за всякие лайки. Сие может быть расценено как флуд, не имеющий отношения к КП.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:18
Слабенько... вот то ли дело у нас персонажи есть!

Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:17
Человек просто привлёк к себе внимание
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:15
Тоже мне событие...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 