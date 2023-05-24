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«Вест Хэм» поблагодарил фаната, который защитил болельщиков в игре с АЗ

вчера, 11:28

Фанат «Вест Хэма» Крис Нолл, известный также по прозвищу Ноллси, заступился за болельщиков лондонцев во время матча Лиги Конференций против АЗ (1:0).

«Молотобойцы» не оставили этот поступок без внимания и подарили поклоннику команды билеты на финал ЛК. Нолл рассказал об этом:

Я был на работе, а когда мне позвонили, чуть не расплакался. Я так рад, просто поверить не могу. Официальный представитель клуба сказала мне, что находилась в тот самый момент неподалеку и все видела. Она заявила, что я повел себя смело и заслужил этот билет.

«Вест Хэм» сыграет с «Фиорентиной» 7 июня.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:35
Красавцы!
LOpp
LOpp
вчера в 11:58
когда один в поле воин
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:44
Молодцы. заметили и не оставили без внимания!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:41
Молодцы!!! Отблагодарили.
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