Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане .

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вчера, 12:56

Десятки фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане после дерби, которое прошло 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ .

По информации источника, один из посетителей проходя мимо другого ударил его, после чего к потасовке присоединились и другие участники. Позже приехали сотрудники Росгвардии, которые вызвали подкрепление.

10 человек доставили в отделение полиции. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.