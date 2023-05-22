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Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане

вчера, 12:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Десятки фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане после дерби, которое прошло 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ.

По информации источника, один из посетителей проходя мимо другого ударил его, после чего к потасовке присоединились и другие участники. Позже приехали сотрудники Росгвардии, которые вызвали подкрепление.

10 человек доставили в отделение полиции. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:37
Всех участников потасовки 24 мая на КДК.
протон
протон
вчера в 19:37
Fan id для посещения ресторанов будет?
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:36
Надо фан ай ди в рестораны вводить
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Проходил мимо и просто ударил? А может спартаковец спровоцировал его? Они это умеют.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Дураков не сеют, не пашут, сами растут.
К с сожалению среди фанатов любых клубов такие экземпляры встречаются.
А штрафовать будут клубы.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 16:26
саша соболев ты классный игрок зачем? я болельщик цска тебя уважал, теперь ты 12 для меня
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 16:17
Липовую?
Это когда не ставят железобетонный пенальти на Зобнине. Ну да, ну да.
Да ещё очень сомнителен офсайд у Игнатова, его скорее не было.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:45
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане, после чего приехали фанаты «Динамо» из Росгвардии и всё порешали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане .
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 14:55
Ну если включить логику, спартаковцы решили отпраздновать липовую " победу" ,а наши пришли "поздравить" их !
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:52
Проявили слабость духа фанаты обеих фк. Печально однако..
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:40
Внести всех в чёрные списки и не пускать на стадионы
Asper
Asper
вчера в 14:24
А в ресторане, а в ресторане
А там гитары, а там цыгане
Capral
Capral ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
Нет, в то время такой аппаратуры еще не было. Но отлично помню, всё, что тогда произошло...
Играли тот матч на Республиканском, а драка случилась недалеко от кукольного театра, который был в квартале от стадиона.
Sylpheed
Sylpheed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:16
На телефон заснял?))
Capral
Capral
вчера в 14:00
Разве это драка?!
Настоящее побоище случилось в 1982г., в Киеве, после игры ДинамоК-Спартак, которую выиграли КБ-2:1. Человек 100, примерно, с обеих сторон сошлись. Лично был свидетелем. Представить себе такое в то время -невозможно, а всё-таки было...
w7ffv8kunu4r
w7ffv8kunu4r
вчера в 13:49
Причиной могло стать что кто-то по-соболевски потряс перед оппонентом своими фаберже
ДСА
ДСА
вчера в 13:38
И наверняка все случилось из-за удаления, да пенальти
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:36
Посадить на 15 суток и оштрафовать. Пусть в чистом поле отношения выясняют...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 13:23
А елду? Елду то показывали друг другу)) Это елдодерби запомним и не забудем))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:12
Видно в концовке страсть к футболу объединила их - если сотрудникам Росгвардии пришлось вызывать подкрепление...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:11
Ставлю на Спартак: ТБ 3 зубов и 2 табуреток, с возвратом - зубы коням, табуретки хозяину ресторана....))
memphis
memphis
вчера в 13:02
Кто победил в этом дерби? Можно ли сделать ставку?)))))
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