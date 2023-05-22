Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане .

Десятки фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в ресторане после дерби, которое прошло 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ.
По информации источника, один из посетителей проходя мимо другого ударил его, после чего к потасовке присоединились и другие участники. Позже приехали сотрудники Росгвардии, которые вызвали подкрепление.
10 человек доставили в отделение полиции. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.
К с сожалению среди фанатов любых клубов такие экземпляры встречаются.
А штрафовать будут клубы.
К с сожалению среди фанатов любых клубов такие экземпляры встречаются.
А штрафовать будут клубы.
Это когда не ставят железобетонный пенальти на Зобнине. Ну да, ну да.
Да ещё очень сомнителен офсайд у Игнатова, его скорее не было.
Это когда не ставят железобетонный пенальти на Зобнине. Ну да, ну да.
Да ещё очень сомнителен офсайд у Игнатова, его скорее не было.
А там гитары, а там цыгане
А там гитары, а там цыгане
Играли тот матч на Республиканском, а драка случилась недалеко от кукольного театра, который был в квартале от стадиона.
Играли тот матч на Республиканском, а драка случилась недалеко от кукольного театра, который был в квартале от стадиона.
Настоящее побоище случилось в 1982г., в Киеве, после игры ДинамоК-Спартак, которую выиграли КБ-2:1. Человек 100, примерно, с обеих сторон сошлись. Лично был свидетелем. Представить себе такое в то время -невозможно, а всё-таки было...
Настоящее побоище случилось в 1982г., в Киеве, после игры ДинамоК-Спартак, которую выиграли КБ-2:1. Человек 100, примерно, с обеих сторон сошлись. Лично был свидетелем. Представить себе такое в то время -невозможно, а всё-таки было...